Auto Europa 2021, ecco le 15 candidate al premio UIGA

L’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive assegnerà il prestigioso riconoscimento il prossimo 31 ottobre nell’ambito del Milano-Monza Open-Air Motor Show.

L’UIGA, Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive ha scelto come cornice l’atteso Milano-Monza Open-Air Motor Show, che si svolgerà a Milano il prossimo 31 ottobre, per assegnare l’ambito riconoscimento “Auto Europa 2021” dedicata alla vettura che si è distinta nel mercato automotive europeo, scelta tra 15 candidate, prodotte in Europa in almeno 10.000 esemplari.

Tutto pronto per il Milano-Monza Open-Air

Come accennato in precedenza, Milano-Monza Open-Air Motor Show si svolgerà, come da programma, dal 29 ottobre al 1° novembre prossimi nel capoluogo lombardo e all’interno dello storico Autodromo di Monza. L’evento rispetterà in maniera rigorosa tutte le norme di sicurezza sanitaria che sono state introdotte dal Governo nell’ultimo Dpcm di ieri sera. In occasione della kermesse lombarda sono attesi ben 50 marchi.

50 brand internazionali

Il centro focale dell’evento sarà il Duomo di Milano, simbolo indiscusso della città, dove il pubblico presente potrà ammirare modelli targati Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Citroën, Cupra, Dacia, Dallara, Dr, DS, Ferrari, Ford, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mazda, McLaren, Mini, Opel, Pagani, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Volkswagen.

In occasione della prima edizione di questo Salone diffuso a cielo aperto, che si snoderà per oltre 3 chilometri lungo le strade del centro di Milano, i Soci UIGA premieranno la vettura considerata capace di esprimere il mix migliore tra innovazione, design, qualità e sostenibilità ambientale, ma anche un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Le 15 finaliste

“Stiamo vivendo un momento particolare anche nel settore automotive, anche per questo motivo abbiamo pianificato l’elezione Auto Europa 2021 mediante un programma dedicato che vedrà le auto finaliste esposte in concomitanza dell’evento Milano-Monza Open-Air Motor Show tra il 29 ottobre e il 1° novembre” queste le parole del neopresidente UIGA, Gaetano Cesarano, che ha inoltre aggiunto: “Con questa edizione, poi, viene introdotto un nuovo metodo di votazione che in affiancamento alla Giuria Tecnica composta dai Soci UIGA, prevede il coinvolgimento di una Giuria di Opinion Leader e di una Giuria Popolare che potranno esprimere la propria preferenza mediante voto elettronico sulla base di diverse percentuali di riferimento”.

Le auto in lizza per il premio “Auto Europa 2021” sono le seguenti:

AUDI A3 Sportback

BMW Serie 1

FORD Puma

HYUNDAI i20

KIA XCeed

LAND ROVER Defender

MERCEDES GLA

NISSAN Juke

OPEL Corsa

PEUGEOT 2008

RENAULT Captur

SEAT Leon

SKODA Octavia

TOYOTA Yaris

VOLKSWAGEN Golf

Ulteriore stretta a 7 finaliste

Ricordiamo che lo scorso anno il premio è stato vinto dalla nuova Renault Clio, inoltre tra le 15 vetture precedentemente elencate, sarà effettuata un’ulteriore selezione con votazione pubblica che porterà a 7 finaliste, le quali saranno esposte in occasione del Milano-Monza Open-Air Motor Show.