Hankook Kinergy 4S²: sicurezza e prestazioni tutto l’anno

Gli pneumatici “All Season” di Hankook sono la soluzione definitiva per chi ricerca sicurezza e prestazioni sia in estate che in inverno.

Si chiamano “All Season” e rappresentano la soluzione ideale per chi cerca degli pneumatici adatti a tutti i mesi dell’anno, senza quindi la necessità di effettuare il cambio stagionale tra invernali ed estivi.

Se infatti gli pneumatici invernali sono studiati per ottenere le migliori prestazioni in condizioni di freddo e su fondi scivolosi con neve e ghiaccio, durante i mesi più caldi soffrono le alte temperature, deteriorandosi più velocemente oltre a ridurre le prestazioni e i consumi della vettura. Per questo motivo è necessaria la sostituzione con componenti estivi – come prescritto tra l’altro anche dal Codice della Strada – che sono ottimizzati per la tenuta di strada e la riduzione degli spazi di frenata con temperature elevate, sia in condizioni di asciutto sia di bagnato.

Le più recenti tecnologie dei materiali hanno permesso di ottenere pneumatici “All Season” (con specifiche M+S, Mud & Snow) di elevata qualità che garantiscono un equilibrio ottimale di prestazioni sia in inverno che in estate. È il caso degli pneumatici Hankook Kinergy 4S², che sono arrivati alla quinta generazione e sono sviluppati appositamente per le condizioni stradali europee.

Il miglior compromesso per tutte le stagioni

Gli pneumatici Kinergy 4S² combinano le caratteristiche fondamentali dei pneumatici invernali e di quelli estivi, realizzando il giusto compromesso in ogni situazione di guida. Questo è stato reso possibile da caratteristiche uniche come il battistrada direzionale, impiegato per la prima volta da Hankook su un pneumatico “All Season”, e l’innovativa mescola composta da silicio e polimeri.

«Per lo sviluppo del Kinergy 4S² la nostra squadra di ingegneri ha potuto contare su oltre vent’anni di esperienza nel settore degli pneumatici per tutte le stagioni» ha dichiarato Klaus Krause, direttore del centro di sviluppo Hankook di Hannover. «Il risultato è un prodotto completamente nuovo, che mette a disposizione delle prestazioni particolarmente stabili indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature, grazie all’innovativa mescola dello pneumatico e allo speciale design del battistrada».

Il battistrada studiato per la massima tenuta

Il battistrada direzionale è la caratteristica che consente di ottenere la massima sicurezza anche sul bagnato. Infatti, il battistrada del pneumatico “All Season” di Hankook è costituito da blocchi a forma di V, dalla struttura massiccia, che fanno presa gli uni negli altri per conferire la massima stabilità. Presentano inoltre una disposizione “a zig-zag” nella parte centrale della superficie di rotolamento, un elemento che consente di ridurre la rumorosità dovuta al rotolamento.

In più, sono presenti due larghe scanalature a due livelli che trasferiscono l’acqua verso l’esterno anche in caso di forti piogge. Altre caratteristiche sono pensate per la guida in inverno sui fondi ghiacciati, come il sistema di drenaggio che impedisce l’aquaplaning e contribuisce ad eliminare l’eventuale fanghiglia nevosa.

L’innovativa mescola specifica

L’altro elemento che fa la differenza in termini prestazioni è la mescola. Gli pneumatici Kinergy 4S² sono composti da un’unione di silicio e polimeri che fornisce una presa ottimale ed una elevata stabilità sul bagnato. Questo grazie alla maggiore rigidità garantita dalla mescola, che fornisce più stabilità in curva ed una migliore precisione di sterzata, assicura un’elevata tenuta e la giusta manovrabilità sull’asciutto.

Per quanto riguarda la composizione, a fare la differenza sono i polimeri funzionalizzati di cui è costituita la mescola, che garantiscono un legame ad alta densità con le strutture di ossido di silicio. In questo modo viene mantenuta l’elasticità e al contempo viene ridotta la resistenza al rotolamento. La presenza di legami chimici stabili dei singoli componenti contribuisce a rallentare il processo di invecchiamento dello pneumatico ed ha effetti positivi anche sulla resa chilometrica e sull’efficienza dei consumi.

Elasticità per la massima aderenza

Un’ulteriore caratteristica che risulta di fondamentale importanza sugli pneumatici “All Season” è l’elasticità della mescola. Quest’ultima, infatti, non deve indurirsi alle basse temperature per non ridurre la superficie di contatto con la strada e garantire sempre l’aderenza anche a temperature inferiori a 0° C. Inoltre, le fini lamelle 3D nel blocco centrale della superficie di rotolamento aumentano la superficie di contatto e consentono una presa ottimale sulla neve.

L’usura sempre sotto controllo

È sempre fondamentale verificare l’usura di ogni tipo di pneumatico, ma questo aspetto è ancora più importante per gli invernali e per gli “All Season”. A questo riguardo, il Kinergy 4S² semplifica l’operazione di verifica della profondità degli intagli grazie agli indicatori di usura invernali (Winter Tread Wear Indicators – WTWI), applicati a intervalli regolari nelle scanalature.

Una gamma per ogni esigenza

La gamma Hankook Kinergy 4S² comprende 66 misure da 14 a 20 pollici nelle serie da 35 a 70 con larghezze della superficie di rotolamento da 175 a 275 e indici di velocità T, H, V, W e in parte con indice di velocità Y.

Hankook Kinergy 4S²: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +5