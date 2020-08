Gran Premio 70° anniversario F1: programma e orari prove libere, qualifiche e gara

Dove guardare in TV le prova le qualifiche e la gara del Gran Premio 70° Anniversario che si correrà sul circuito di Silverstone.

Per il secondo weekend consecutivo il circuito di Silverstone ospiterà la Formula 1. Dopo la gara della settimana scorsa terminata con la vittoria di Hamilton, questa volta il GP avrà la denominazione di Gran Premio 70° Anniversario F1 per celebrare i 70 anni dalla prima gara della Formula 1 moderna, che si disputò il 13 maggio 1950 proprio sul tracciato inglese. In quell’occasione il podio fu tutto dell’Alfa Romeo con la vittoria di Nino Farina.

Il quinto appuntamento del calendario 2020, profondamente rivisto a seguito dell’emergenza Coronavirus, prenderà il via venerdì 7 agosto con due turni di prove libere. Sabato 8 agosto sono invece programmate le FP3 e le qualifiche, mentre la gara sarà il 9 agosto.

Sarà possibile guardare in diretta il Gran Premio in diretta su Sky Sport F1 e in differita su TV8. Ecco in dettaglio tutti gli orari:

GP 70° Anniversario – diretta su Sky Sport F1

Venerdì 7 agosto

12:00-13:30 – Libere 1

16:00-17:30 – Libere 2

Sabato 8 agosto

12:00-13:00 – Libere 3

15:00-16:00 – Qualifiche

Domenica 9 agosto

15:10 – Gara

GP 70° Anniversario – differita su TV8

Sabato 8 agosto

19:45-20:45 – Qualifiche

Domenica 9 agosto

19:30 – Gara