GP di Gran Bretagna: albo d’oro completo

Costruttori, piloti, motoristi: i vincitori della corsa che con il GP d’Italia ha sempre fatto parte della F1; anzi, fu il primo Gran Premio nel 1950.

Con la trasferta oltremanica, la Formula 1 apre uno dei grandi capitoli della propria storia. Dire “Gran Premio di Gran Bretagna” equivale a tuffarsi nell’epopea del Motorsport, tante e tali sono le edizioni che vi si sono svolte dall’avvio ufficiale dei Campionati del mondo, ed i “capitoli” che vi sono stati scritti. Anzi: fu proprio a Silverstone (su cui domenica 1 agosto milioni di appassionati volgeranno il proprio sguardo, pronti a seguire il quarto Gran premio della stagione 2020) dove tutto cominciò.

13 maggio 1950: il primo GP “dell’età moderna”

Settant’anni fa esatti, a Silverstone si tenne la prima edizione del GP di Gran Bretagna: organizzato dal RAC-Royal Automobile Club, vide la vittoria di Giuseppe “Nino” Farina: il dottore in legge torinese, all’epoca 44enne e in possesso di una solidissima esperienza agonistica (nonché “erede” di Tazio Nuvolari come spirito combattivo in gara), trionfò con la Alfa Romeo 158, che al termine della prima stagione della F1 lo avrebbe portato alla conquista della prima corona iridata Piloti della storia, davanti alle due “Alfetta” gemelle di Luigi Fagioli (altro “capitano di lungo corso” fra le monoposto) e di Juan Manuel Fangio.

La rappresentanza di oltremanica era tuttavia decisamente meno incisiva: con la spettacolare (per “urlo lacerante”) quanto effimera Brm 1.5 a 16 cilindri a V e doppio compressore volumetrico Roots in fase di sviluppo (non avrebbe comunque dato i risultati sperati), le speranze dei tifosi britannici si riponevano sulle poco competitive – in confronto ad Alfa Romeo, Maserati e Talbot-Lago – ERA ed Alta.

Con Monza è uno degli appuntamenti fissi

Da allora, molta strada è passata sotto le ruote di centinaia di monoposto che, nelle edizioni successive, hanno calcato la scena del Gran Premio di Gran Bretagna. Un riassunto delle “grandi imprese” è impresa ardua, dato il voluminosissimo archivio degli episodi che hanno contrassegnato sessantanove edizioni della corsa di oltremanica. Del resto, il GP di Gran Bretagna costituisce, insieme al GP d’Italia, uno dei “pilastri” della massima Formula: al pari della corsa “nostrana”, è sempre stato presente in calendario. Sebbene, al contrario di quanto avvenuto “a casa nostra” (soltanto in un’occasione il GP d’Italia non si svolse a Monza: ciò avvenne nel 1980, quando le monoposto scesero in pista a Imola), su differenti palcoscenici: tra Silverstone e Aintree fino al 1963, in un’alternanza biennale tra Silverstone e Brands Hatch fino al 1986. Dal 1987, teatro del GP di Gran Bretagna è Silverstone.

Il leggendario circuito del Northamptonshire, un tempo velocissimo (a titolo di esempio: il record del giro più veloce in qualifica nella storia della F1 venne fatto registrare nel 1985 da Keke Rosberg, che al volante della Williams-Honda ottenne la pole position con 258,983 km/h di media: primato che resisté per ben quindici anni) venne reso molto più “guidato” all’inizio degli anni 90. “Re” del GP di Gran Bretagna è, dal 2019, Lewis Hamilton, con sei vittorie; dietro di lui, con cinque vittorie, c’è Jim Clark, tuttavia con un personale primato che ha resistito per ben 51 anni.

1951: la prima vittoria Ferrari

Il “Cavallino” detiene, con 17 successi, la leadership di vittorie al GP di Gran Bretagna. La prima delle quali, il 14 luglio del 1951 con il massiccio José Froilàn Gonzales e la monoposto “375” a 12 cilindri aspirato progettata da Aurelio Lampredi, fu anche la prima vittoria in assoluto per Ferrari, e per di più ottenuta davanti alle “Alfetta” 159 di Juan Manuel Fangio e Giuseppe Farina giunte nell’ordine.

Memorabile il racconto che Enzo Ferrari ebbe a fare nel ricordo di quel battesimo del gradino più alto del podio: “Quando nel 1951 Gonzales su Ferrari, per la prima volta nella storia dei nostri confronti diretti, si lasciò alle spalle la “159” e l’intera squadra dell’Alfa, io piansi di gioia, ma mescolai alle lacrime di entusiasmo anche lacrime di dolore, perché quel giorno pensai: ‘Oggi ho ucciso mia madre’”. Da ricordare, fra le altre, anche le due vittorie consecutive di Alberto Ascari, ottenute nel 1952 e nel 1953, nelle stesse stagioni in cui si laureò campione del mondo.

Gli italiani sul podio al GP di Gran Bretagna

Da allora, la bandiera italiana non è più sventolata – né a Silverstone, né a Brands Hatch, né ad Aintree – per salutare un “nostro” vincitore del GP di Gran Bretagna. I colori italiani sono tuttavia saliti in diverse occasioni sul podio: Alessandro Nannini giunse due volte terzo (1988 e 1989), Riccardo Patrese terminò secondo nel 1992 e terzo nel 1993; l’indimenticato Michele Alboreto giunse secondo assoluto, nel 1985 – sì, proprio la stagione del Mondiale mancato per lui -; Luigi Musso giunse secondo nel 1957, dietro il “tandem” Tony Brooks e Stirling Moss (all’epoca era permesso che un pilota venisse fatto scendere per far posto ad un compagno di squadra). E, prima ancora, si ricordano la piazza d’onore di Luigi Fagioli nel 1950, il terzo posto di Gigi Villoresi nel 1951, il secondo posto di Piero Taruffi nel 1952, e la terza piazza finale per Nino Farina nel 1953.

Albo d’oro del GP di Gran Bretagna

1950, Silverstone : Giuseppe Farina su Alfa Romeo

: Giuseppe Farina su Alfa Romeo 1951, Silverstone : José Froilàn Gonzales su Ferrari (prima vittoria assoluta di una monoposto Ferrari in F1)

: José Froilàn Gonzales su Ferrari (prima vittoria assoluta di una monoposto Ferrari in F1) 1952, Silverstone : Alberto Ascari su Ferrari

: Alberto Ascari su Ferrari 1953, Silverstone : Alberto Ascari su Ferrari

: Alberto Ascari su Ferrari 1954, Silverstone : José Froilàn Gonzales su Ferrari

: José Froilàn Gonzales su Ferrari 1955, Aintree : Stirling Moss su Mercedes

: Stirling Moss su Mercedes 1956, Silverstone : Juan Manuel Fangio su Lancia-Ferrari D50

: Juan Manuel Fangio su Lancia-Ferrari D50 1957, Aintree : Tony Brooks e Stirling Moss su Vanwall

: Tony Brooks e Stirling Moss su Vanwall 1958, Silverstone : Peter Collins su Ferrari

: Peter Collins su Ferrari 1959, Aintree : Jack Brabham su Cooper-Climax

: Jack Brabham su Cooper-Climax 1960, Silverstone : Jack Brabham su Cooper-Climax

: Jack Brabham su Cooper-Climax 1961, Aintree : Wolfgang Von Trips su Ferrari

: Wolfgang Von Trips su Ferrari 1962, Aintree : Jim Clark su Lotus-Climax

: Jim Clark su Lotus-Climax 1963, Silverstone : Jim Clark su Lotus-Climax

: Jim Clark su Lotus-Climax 1964, Brands Hatch : Jim Clark su Lotus-Climax

: Jim Clark su Lotus-Climax 1965, Silverstone : Jim Clark su Lotus-Climax

: Jim Clark su Lotus-Climax 1966, Brands Hatch : Jack Brabham su Brabham-Repco

: Jack Brabham su Brabham-Repco 1967, Silverstone : Jim Clark su Lotus-Ford Cosworth

: Jim Clark su Lotus-Ford Cosworth 1968, Brands Hatch : Jo Siffert su Lotus-Ford Cosworth

: Jo Siffert su Lotus-Ford Cosworth 1969, Silverstone : Jackie Stewart su Matra-Ford Cosworth (Matra International)

: Jackie Stewart su Matra-Ford Cosworth (Matra International) 1970, Brands Hatch : Jochen Rindt su Lotus-Ford Cosworth

: Jochen Rindt su Lotus-Ford Cosworth 1971, Silverstone : Jackie Stewart su Tyrrell-Ford Cosworth

: Jackie Stewart su Tyrrell-Ford Cosworth 1972, Brands Hatch : Emerson Fittipaldi su Lotus-Ford Cosworth

: Emerson Fittipaldi su Lotus-Ford Cosworth 1973, Silverstone : Peter Revson su McLaren-Ford Cosworth

: Peter Revson su McLaren-Ford Cosworth 1974, Brands Hatch : Jody Scheckter su Tyrrell-Ford Cosworth

: Jody Scheckter su Tyrrell-Ford Cosworth 1975, Silverstone : Emerson Fittipaldi su McLaren-Ford Cosworth

: Emerson Fittipaldi su McLaren-Ford Cosworth 1976, Brands Hatch : James Hunt su McLaren-Ford Cosworth, poi squalificato; vittoria assegnata a Niki Lauda su Ferrari

: James Hunt su McLaren-Ford Cosworth, poi squalificato; vittoria assegnata a Niki Lauda su Ferrari 1977, Silverstone : James Hunt su McLaren-Ford Cosworth

: James Hunt su McLaren-Ford Cosworth 1978, Brands Hatch : Carlos Reutemann su Ferrari

: Carlos Reutemann su Ferrari 1979, Silverstone : Clay Regazzoni su Williams-Ford Cosworth

: Clay Regazzoni su Williams-Ford Cosworth 1980, Brands Hatch : Alan Jones su Williams-Ford Cosworth

: Alan Jones su Williams-Ford Cosworth 1981, Silverstone : John Watson su McLaren-Ford Cosworth

: John Watson su McLaren-Ford Cosworth 1982, Brands Hatch : Niki Lauda su McLaren-Ford Cosworth

: Niki Lauda su McLaren-Ford Cosworth 1983, Silverstone : Alain Prost su Renault

: Alain Prost su Renault 1984, Brands Hatch : Niki Lauda su McLaren-TAG Porsche

: Niki Lauda su McLaren-TAG Porsche 1985, Silverstone : Alain Prost su McLaren-TAG Porsche

: Alain Prost su McLaren-TAG Porsche 1986, Brands Hatch : Nigel Mansell su Williams-Honda (ultima edizione disputata a Brands Hatch)

: Nigel Mansell su Williams-Honda (ultima edizione disputata a Brands Hatch) 1987, Silverstone : Nigel Mansell su Williams-Honda

: Nigel Mansell su Williams-Honda 1988, Silverstone : Ayrton Senna su McLaren-Honda

: Ayrton Senna su McLaren-Honda 1989, Silverstone : Alain Prost su McLaren-Honda

: Alain Prost su McLaren-Honda 1990, Silverstone : Alain Prost su Ferrari

: Alain Prost su Ferrari 1991, Silverstone : Nigel Mansell su Williams-Renault

: Nigel Mansell su Williams-Renault 1992, Silverstone : Nigel Mansell su Williams-Renault

: Nigel Mansell su Williams-Renault 1993, Silverstone : Alain Prost su Williams-Renault

: Alain Prost su Williams-Renault 1994, Silverstone : Damon Hill su Williams-Renault

: Damon Hill su Williams-Renault 1995, Silverstone : Johnny Herbert su Benetton-Renault

: Johnny Herbert su Benetton-Renault 1996, Silverstone : Jacques Villeneuve su Williams-Renault

: Jacques Villeneuve su Williams-Renault 1997, Silverstone : Jacques Villeneuve su Williams-Renault

: Jacques Villeneuve su Williams-Renault 1998, Silverstone : Michael Schumacher su Ferrari

: Michael Schumacher su Ferrari 1999, Silverstone : David Coulthard su McLaren-Mercedes

: David Coulthard su McLaren-Mercedes 2000, Silverstone : David Coulthard su McLaren-Mercedes

: David Coulthard su McLaren-Mercedes 2001, Silverstone : Mika Häkkinen su McLaren-Mercedes

: Mika Häkkinen su McLaren-Mercedes 2002, Silverstone : Michael Schumacher su Ferrari

: Michael Schumacher su Ferrari 2003, Silverstone : Rubens Barrichello su Ferrari

: Rubens Barrichello su Ferrari 2004, Silverstone : Michael Schumacher su Ferrari

: Michael Schumacher su Ferrari 2005, Silverstone : Juan Pablo Montoya su McLaren-Mercedes

: Juan Pablo Montoya su McLaren-Mercedes 2006, Silverstone : Fernando Alonso su Renault

: Fernando Alonso su Renault 2007, Silverstone : Kimi Räikkönen su Ferrari

: Kimi Räikkönen su Ferrari 2008, Silverstone : Lewis Hamilton su McLaren-Mercedes

: Lewis Hamilton su McLaren-Mercedes 2009, Silverstone : Sebastian Vettel su Red Bull-Renault

: Sebastian Vettel su Red Bull-Renault 2010, Silverstone : Mark Webber su Red Bull-Renault

: Mark Webber su Red Bull-Renault 2011, Silverstone : Fernando Alonso su Ferrari

: Fernando Alonso su Ferrari 2012, Silverstone : Mark Webber su Red Bull-Renault

: Mark Webber su Red Bull-Renault 2013, Silverstone : Nico Rosberg su Mercedes

: Nico Rosberg su Mercedes 2014, Silverstone : Lewis Hamilton su Mercedes

: Lewis Hamilton su Mercedes 2015, Silverstone : Lewis Hamilton su Mercedes

: Lewis Hamilton su Mercedes 2016, Silverstone : Lewis Hamilton su Mercedes

: Lewis Hamilton su Mercedes 2017, Silverstone : Lewis Hamilton su Mercedes

: Lewis Hamilton su Mercedes 2018, Silverstone : Sebastian Vettel su Ferrari

: Sebastian Vettel su Ferrari 2019, Silverstone: Lewis Hamilton su Mercedes.

Le vittorie per Costruttori, motoristi, piloti

Vittorie Costruttori al GP di Gran Bretagna

17 vittorie: Ferrari

14 vittorie: McLaren

10 vittorie: Williams

8 vittorie: Lotus

7 vittorie: Mercedes

3 vittorie: Red Bull

2 vittorie: Cooper, Renault, Tyrrell

1 vittoria: Alfa Romeo, Benetton, Brabham, Matra International, Vanwall.

Vittorie motoristi al GP di Gran Bretagna

17 vittorie: Ferrari

14 vittorie: Ford Cosworth

12 vittorie: Mercedes, Renault

6 vittorie: Climax

4 vittorie: Honda

2 vittorie: TAG Porsche

1 vittoria: Alfa Romeo, Repco, Vanwall.

Vittorie piloti al GP di Gran Bretagna

6 vittorie: Lewis Hamilton

5 vittorie: Jim Clark, Alain Prost

4 vittorie: Nigel Mansell

3 vittorie: Jack Brabham, Niki Lauda, Michael Schumacher

2 vittorie: Fernando Alonso, Alberto Ascari, David Coulthard, Emerson Fittipaldi, José Froilàn Gonzales, Stirling Moss, Jackie Stewart, Sebastian Vettel, Jacques Villeneuve, Mark Webber.

1 vittoria: Rubens Barrichello, Tony Brooks, Peter Collins, Juan Manuel Fangio, Giuseppe Farina, Mika Häkkinen, Johnny Herbert, Damon Hill, James Hunt, Alan Jones, Juan Pablo Montoya, Kimi Räikkönen, Clay Regazzoni, Carlos Reutemann, Peter Revson, Jochen Rindt, Nico Rosberg, Jody Scheckter, Ayrton Senna, Jo Siffert, Wolfgang Von Trips, John Watson.

Record di pole position piloti al GP di Gran Bretagna

Lewis Hamilton (6 volte).

Record di pole position per Costruttori al GP di Gran Bretagna

Ferrari (16 volte; record anche fra i motoristi con 15 pole position).

