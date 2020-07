GP di Gran Bretagna 2020: programma e orari prove libere, prove e gara

Il Circus si prepara al primo dei due appuntamenti che si svolgeranno tra i cordoli dell’iconico circuito di Silverstone.

L’instancabile Circus della Formula 1 si prepara a un nuovo ed emozionante appuntamento che si svolgerà il prossimo fine settimana, dopo il weekend di agognato riposo per i team e i piloti della F1 2020. Ricordiamo infatti che prima della pausa dello scorso fine settimana, le scuderie impegnate nel Mondiale si sono affrontate in ben 3 Gran Premi svoltisi di fila.

Tutto pronto per il Gran Premio di Gran Bretagna

Il Circuito di Silverstone, in Inghilterra, ospiterà ben due appuntamenti del campionato del mondo: il prossimo 2 agosto assisteremo al Gran Premio di Gran Bretagna, mentre dopo appena 7 giorni si svolgerà il Gran Premio del 70esimo anniversario della F1.

Chi vincerà?

Le domande che tifosi e esperti del settore di stanno chiedendo ormai da tempo riguarda il dominio incontrastato della Mercedes: le monoposto W11 continueranno a vincere anche in Inghilterra, oppure le Ferrari rialzeranno la testa e proveranno a reagire con forza e orgoglio? La cosa certa è che il team Mercedes proverà a mettere a segno due doppiette consecutive con l’obiettivo di mettere la parola fine al Campionato con estremo anticipo.

Se la vittoria delle Frecce d’argento sembra ormai solo questione di tempo, resta ancora un mistero chi si posizionerà sugli altri gradini del podio. I team Racin Point e Red Bull ambiscono entrambe al podio, mentre McLaren, Ferrari e Renault sono decisamente in crisi e dovranno lottare fino all’ultimo sangue per poter portare a casa il risultato. In particolare le monoposto di Maranello arrivano da un pesante doppiaggio e la conformazione del circuito di Silverstone non sembra che vada a genio ad una SF1000 decisamente in difficoltà.

Dove guardare il GP di Silverstone

IN TV

Diretta: Il Gran Premio di Gran Bretagna 2020 di F1 sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201).

Differita: Sarà possibile vedere il GP di Gran Bretagna 2020 anche in differita su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre), inoltre saranno trasmesse anche le differite di qualifiche e gara.

In streaming

SkyGo (riservato ai soli abbonati)

NowTV su pc, tablet e smartphone.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2020 – F1

Venerdì 31 luglio

Ore 12.00-13.30 Prove libere 1

Ore 16.00-17.30 Prove libere 2

Sabato 1 agosto

Ore 12.00-13.00 Prove libere 3

Ore 15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 2 agosto

Ore 15.10 Gran Premio di Gran Bretagna.