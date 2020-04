Suzuki permette di iniziare a pagare l’auto nuova tra sei mesi

La nuova iniziativa risulta valida per chi accede alle formule Suzuki Warranty e Suzuki NoProblem.

Per rilanciare le vendite dopo il periodo di lockdown imposto a causa dell’emergenza sanitaria in corso, la Casa di Hamamatsu ha deciso di offrire ai una inedita e interessante promozione che permetterà ai clienti che acquisteranno entro il 31 maggio un nuovo modello Suzuki – tramite il finanziamento Agos – di iniziare a pagare le rate dopo ben 6 mesi. La nuova iniziativa risulta valida per chi accede alle formule Suzuki Warranty e Suzuki NoProblem, i due sistemi di pagamento flessibili e personalizzabili proposti dalla filiale italiana del costruttore nipponico.

Suzuki Smart Buy

Il pagamento prorogato dopo 180 giorni può essere abbinato al programma Suzuki Smart Buy che permette in questo delicato periodo di prenotare online un nuovo modello Suzuki. Dopo aver selezionato il modello preferito sul web store di Suzuki, il cliente può scegliere la modalità di pagamento più adatta alle proprie esigenze in occasione del perfezionamento del contratto con il concessionario.

Suzuki NOPROBLEM

Suzuki NOPROBLEM, proposta dalle concessionarie Suzuki aderenti, permette invece di usufruire gratuitamente di tre anni di copertura assicurativa contro incendio totale e parziale, furto, scippo e rapina, mentre Suzuki WARRANTY offre un’estensione della garanzia ufficiale dell’auto fino ad un periodo di cinque anni. I finanziamenti Agos permette inoltre di ottenere un importo finanziato fino ad un massimo di 35.000 euro, rimborsabile in un periodo che va dai tre ai sette anni.

Rate flessibili per tutta la durata del finanziamento

Nel caso in cui le esigenze del cliente cambiassero in un secondo momento, quest’ultimo può contrattare successivamente con Agos l’importo mensile delle rate e/o la durata del piano di rimborso, rispettando ovviamente i limiti contrattualmente previsti. L’importo della Rata e durata del piano di ammortamento possono essere variate fino a tre volte nel corso del finanziamento, a condizione che passino almeno sei mesi tra una richiesta e l’altra.

