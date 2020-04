Suzuki Smart Buy: l’acquisto online ai tempi del Coronavirus

Le iniziative Suzuki Smart Buy e #Suzukiportechiusetelefoniapertisi puntano ad agevolare il cliente in questo difficile periodo di Pandemia.

L’Italia e il resto del mondo stanno attraversando un periodo a dir poco difficile a causa della Pandemia globale provocata dal Coronavirus. Questa emergenza sanitaria particolarmente grave sta modificando in maniera radicale il modo di vivere e di lavorare di tutti noi, ma nello stesso tempo ci sta facendo riscoprire quanto sia importante la libertà di movimento nella vita quotidiana di ognuno. In questa delicata fase, numerosi Costruttori automotive stanno cercando di adattare le proprie abitudini per rispondere in maniera efficiente e nella massima sicurezza alle sfide che la situazione ci impone e tra questi spicca Suzuki, capace di dare il via ad importanti iniziative con l’obiettivo di trovare le soluzioni più adatte per garantire la massima mobilità ai propri clienti. Un grande aiuto per raggiungere questo scopo arriva dall’uso delle nuove tecnologie che permettono di rinnovare il rapporto tra la Casa di Hamamatsu e il pubblico, evoluto in una dimensione sempre più “smart”.

Smart Buy

Tra le nuove iniziative targate Suzuki spicca il nuovo programma battezzato Smart Buy, in grado di offrire all’eventuale clientela la possibilità di prenotare da casa e successivamente acquistare – a condizioni molto vantaggiose e con pochi e semplici click – tutta la variegata offerta Suzuki (gamma Auto, Moto e Marine). Sul nuovo servizio di e-commerce offerto in Italia dal Costruttore nipponico saranno inoltre disponibili numerose “Limited Web Edition” dal carattere esclusivo. Gli utenti che sfrutteranno tutte le potenzialità del web store di Suzuki potranno quindi scegliere il veicolo più adatto alle proprie esigenze senza dover spostarsi da casa e nello stesso tempo approfittando di nuove e decisamente vantaggiose condizioni.

Per effettuare la prenotazione sfruttando le potenzialità del web store Suzuki è decisamente semplice e soprattutto affidabile. Una volta collegatosi allo store basterà selezionare il prodotto desiderato e, dopo una veloce registrazione, effettuare l’accesso all’area MYSUZUKI per scegliere la concessionaria preferita dove finalizzare l’acquisto. Dopo aver effettuato un piccolo acconto, tramite il servizio di pagamento elettronico Paypal, si riceverà una mail di conferma che permetterà al cliente di essere contattato dal Concessionario per definire tutte le fasi finali dell’acquisto, comprese le modalità di consegna che ovviamente rispetteranno le normative vigenti.

Come anticipato in precedenza, il programma Suzuki Smart Buy viene offerto sull’intera gamma Auto e anche su buona parte dei modelli disponibili nell’offerta Moto e Marine. L’acconto da versare parte dai 200 euro per i motori fuoribordo di piccola cilindrata e raggiunge un massimo di 500 euro per la prenotazione dei veicoli a due, a quattro ruote e per i fuoribordo da 40 cavalli. Come se non bastasse, tutti i clienti che prenoteranno attraverso Suzuki Smart Buy beneficeranno di un ulteriore sconto cumulabile con le offerte già in corso.

#suzukiportechiusetelefoniaperti

La seconda iniziativa porta l’hashtag #suzukiportechiusetelefoniaperti che punta a proseguire l’attività lavorativa in Italia della Casa di Hamamatsu sfruttando le modalità smart, in modo da rispettare le rigide misure di contenimento dell’epidemia imposte dagli ultimi decreti. In questo modo, Suzuki punta a stare più vicino possibile ai propri clienti, costretti a rimanere nella propria abitazione in questi difficili giorni.

Tutte le Concessionarie Suzuki che propongono la gamma di auto, moto e fuoribordo della Casa giapponese e che hanno aderito alla campagna metteranno a disposizione un numero di cellulare che permetterà a chiunque di ottenere informazioni sfruttando le potenzialità dell’app di messaggistica WhatsApp. In questo modo si potranno inviare e ricevere messaggi in maniera gratuita per restare sempre aggiornati su qualsiasi argomento inerente al mondo Suzuki, inoltre in caso di necessità si potrà ottenere il supporto desiderato ed eventuali delucidazioni in vista di futuri acquisti.

