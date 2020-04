Mercedes-AMG G63 by Carlex Design: svelata la G-Yachting Limited Edition

Il noto preparatore trasforma l’imponente e potentissima Classe G AMG in un veicolo inspirato al mondo dorato degli yacht di lusso.

La Mercedes-AMG G63 è decisamente un veicolo unico nel suo genere, perché riesce a mescolare in maniera sapiente il lusso della Casa di Stoccarda, la sportività della factory AMG e le doti di un off-road. Ora però, l’esclusività di questo modello viene ulteriormente esaltata dal tuner Carlex Design in grado di trasformare gli interni del 4×4 tedesco in qualcosa di stupefacente e a dir poco opulento. Battezzata G-Yachting Limited Edition, l’ultima creazione del preparatore polacco è stata sviluppata appositamente per “gli appassionati del lusso e dello stile marino”, come dimostrano gli interni della vettura ispirati agli yacht di lusso.

Forte presenza scenica

Dal punto di vista estetico, la vettura sfoggia una nuova livrea bicolore (argento spazzolato e nero) esaltata dalla presenza d nuovi cerchi in lega da 22 pollici. A stupire però è l’interno dell’abitacolo della vettura completamente stravolto con l’uso di materiali lussuosi e ricercati in grado di offrire una presenza scenica di sicuro impatto. I sedili sono rivestiti in pelle chiara, mentre la plancia, il volante e i pannelli porta sfoggiano inserti in legno pregiato, sempre di colore chiaro. In contrasto di colore marrone troviamo invece il cielo dell’abitacolo, il cruscotto e alcuni inserti dei sedili. Il pavimento del vano bagagli e il retro del divano posteriore sono invece realizzati in legno teak, materiale ampiamente utilizzato su barche e yacht di lusso.

Tanta potenza e listino elitario

Sotto il cofano batte il poderoso 4.0 V8 biturbo da 584 CV e 850 Nm di coppia che può essere ulteriormente potenziato tramite appositi kit aftermarket. Il prezzo di listino della G-Yachting Limited Edition non è stato ancora comunicato, ma basti pensare che bisognerà aggiungere un cospicuo assegno ai 150mila euro della Mercedes-AMG G63.

Mercedes-AMG G63 by Carlex Design: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +6