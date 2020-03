FCA: dalla BEI finanziamento di 300 milioni per Melfi e Mirafiori

FCA ha ottenuto un finanziamento da 300 milioni di euro necessario per potenziare gli stabilimenti di Melfi e Mirafiori.

Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato di aver sottoscritto un finanziamento con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) necessario per realizzare una serie di investimenti in programma nei prossimi mesi.

FCA: 300 milioni da investire nell’elettrificazione

Il finanziamento ottenuto da FCA ha una durata quinquennale e ammonta a 300 milioni di euro. I fondi consentiranno al gruppo automobilistico di mettere in atto una serie di progetti programmati per il triennio tra il 2019 e il 2021.

Al centro di tutto ci sarà l’elettrificazione della gamma, ovvero la messa in produzione di nuove tecnologie destinate ai veicoli con propulsione alternativa la cui domanda è destinata a crescere nei prossimi anni.

Melfi e Mirafiori: il futuro sarà ibrido ed elettrico

Nei piani di FCA che saranno attivati grazie al finanziamento rientrano in particolare gli stabilimenti italiani di Melfi e di Mirafiori, con il primo che vedrà l’installazione di linee assemblaggio per i futuri veicoli ibridi plug-in, mentre il secondo sarà adattato per la produzione di veicoli elettrici.

