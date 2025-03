Un’icona di potenza e raffinatezza ha trovato una nuova dimora. La Mercedes-Benz 420 SE, appartenente alla leggendaria serie W126, rappresenta un capitolo indelebile nella storia della sicurezza tedesca. Questo straordinario veicolo, costruito nel 1991, ha svolto un ruolo cruciale come veicolo di scorta per la banca federale tedesca, assicurando protezione a beni e personale in situazioni ad alto rischio.

Un motore possente

Con il suo motore V8 e una struttura robusta, la 420 SE incarnava l’apice dell’ingegneria automobilistica degli anni ’90. Parte della serie W126, considerata una delle più affidabili e iconiche mai prodotte dalla casa di Stoccarda, univa prestazioni di alto livello a un design che ancora oggi affascina gli appassionati.

Dopo oltre un decennio di servizio, questo gioiello ha terminato la sua carriera operativa nel 2003. Successivamente, è stato donato al Polizeioldtimer Museum di Marburg, un luogo dedicato alla conservazione di veicoli storici delle forze dell’ordine tedesche. Qui, la Mercedes-Benz 420 SE continua a raccontare la sua storia unica, rappresentando un importante pezzo di memoria collettiva.

Una Mercedes adesso da museo

Visitare il Polizeioldtimer Museum significa immergersi nella storia della sicurezza e dell’eccellenza automobilistica. La 420 SE, esposta come simbolo dell’evoluzione tecnologica e della protezione istituzionale, attira l’attenzione non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma anche per il suo valore storico e culturale.