Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport: supercar spaziale

Quest’anno, Mercedes-AMG festeggia 130 anni di Motorsport sotto il segno della stella a tre punte. Il riferimento cronologico per l’anniversario delle corse è la prima competizione automobilistica, che si svolse da Parigi a Rouen il 22 luglio 1894 e si concluse con la vittoria del motore su licenza Daimler. Per celebrare questa storica pietra miliare, la Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport in edizione limitata celebra la sua anteprima mondiale con il motto “Racing Legend Remastered” all’Automotive Week di Pebble Beach (California, USA).

L’edizione altamente esclusiva della vettura GT3 unisce due epoche iconiche del motorsport. La tecnologia motoristica all’avanguardia incontra le tradizionali caratteristiche di design delle leggendarie auto da corsa degli anni Cinquanta. Con 680 CV, il modello speciale non omologato è la vettura GT3 più potente mai costruita ad Affalterbach. È anche l’ultima versione di Mercedes-AMG GT3 ad essere alimentata da un motore ad aspirazione naturale. L’edizione esclusiva viene offerta in tutto il mondo come oggetto da collezione in una serie limitata di soli 13 veicoli.

Prestazioni da sogno

A differenza del modello base, la Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport non è soggetta ai limiti dell’omologazione. Per questo motivo, il leggendario motore AMG 6,3 litri V8 ad aspirazione naturale è stato ulteriormente ottimizzato. Senza limitatore d’aria e con uno speciale sistema di scarico, sviluppa una potenza massima di 680 CV (500 kW). Anche i componenti aerodinamici sono stati oggetto di un ampio sviluppo e aumentano la deportanza del 15% rispetto al modello base GT3. Per ottenere questo risultato, sono stati ridisegnati lo splitter anteriore e le prese d’aria nei parafanghi anteriori. Anche le modifiche alle minigonne laterali, al sottofondo e al diffusore posteriore aumentano la deportanza. Anche l’ala posteriore più ampia contribuisce a ottimizzare il bilanciamento aerodinamico.

Il Drag Reduction System (DRS), ispirato alla Formula 1 e alla Classe 1 DTM, è una caratteristica nuova e centrale. Premendo un pulsante sul volante, l’elemento principale dell’ala posteriore si sposta in posizione piatta e riduce la resistenza aerodinamica. Per mantenere l’equilibrio aerodinamico, vengono contemporaneamente estesi gli elementi attivi sul pavimento anteriore. Grazie a questa tecnologia, è possibile raggiungere velocità massime di oltre 315 chilometri orari nonostante il livello di deportanza sia essenzialmente elevato. In caso di accelerazione o decelerazione laterale, gli elementi attivi tornano immediatamente alla loro posizione originale di deportanza.

Mercedes-AMG GT3, raffinata meccanica

Anche l’esclusivo impianto frenante ad alte prestazioni si ispira alla Formula 1. A differenza dei dischi in acciaio obbligatori per il regolamento GT3, i dischi freno del modello speciale sono in carbonio. Inoltre, contribuiscono a rendere il modello in edizione limitata significativamente più leggero rispetto alla versione GT3 omologata.

La potenza è trasmessa da un cambio sequenziale da corsa a sei velocità con rapporti modificati. Come in tutte le auto da corsa Mercedes-AMG, la trasmissione transaxle è montata sull’asse posteriore e collegata al motore in modo torsionalmente rigido e resistente alla coppia da un tubo di torsione in fibra di carbonio. Le sospensioni sono dotate di ammortizzatori motorsport a 4 vie completamente regolabili. L’oggetto da collezione offre tutti i comprovati attributi di sicurezza della Mercedes-AMG GT3: una cellula di sicurezza in fibra di carbonio collegata al telaio, un’imbracatura a cinque punti, reti di sicurezza, una gabbia di sicurezza in acciaio, un sistema di estinzione, un serbatoio di sicurezza e una botola di emergenza. L’ampia dotazione comprende anche un efficace ABS da competizione e un sistema di controllo della trazione multi-regolabile.