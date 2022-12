Quando caleranno i prezzi delle auto: le previsioni per il 2023

Da quando sono iniziati i problemi legati alla pandemia sanitaria, i prezzi delle auto nuove non hanno smesso di salire, anche come conseguenza della carenza di microchip. Ma è anche vero che, a causa della mancanza di stock e dell’aumento dei prezzi delle auto nuove, molti hanno fatto ricorso all’opzione di acquistare un’auto usata. E questo ha fatto salire anche i prezzi delle auto di seconda mano.

Alla crisi del covid-19, e alla sospensione delle linee di produzione per settimane, si aggiunge la carenza di semiconduttori, chiave per comprendere l’aumento dei prezzi. Se hai pochi microchip e le liste di attesa sono infinite, la cosa logica da fare è dare la priorità ai modelli più “costosi” e quelli che ti danno il margine di profitto più alto come azienda. E questa è la ragione principale, tra le altre cause, di questa tendenza al rialzo.

Perché i prezzi delle auto sono aumentati?

Era meglio quando si stava peggio. Questa frase banale sembra più precisa che mai, soprattutto in campo automobilistico. Alle difficoltà dell’elettrificazione e delle sue sfide funzionali, come il processo di ricarica e l’autonomia, si aggiunge l’idea crescente che la mobilità personale sia un lusso alla portata di pochi. La stragrande maggioranza dei giovani esclude di prendere la patente di guida e il potere d’acquisto in calo è la prima ragione di questa tendenza. Ma le auto sono davvero più costose? Chiaramente sì.

È logico che, di fronte a un momento di cambiamento come quello della conversione alla propulsione elettrica, sorgano dubbi, smanie e riluttanze da parte della popolazione. Un cambiamento di abitudini come questo che ci costringe a pianificare in anticipo un viaggio, adattarci a infrastrutture scadenti e una completa mancanza di entusiasmo al volante, non dovrebbe avvenire in tempi così difficili per la nostra economia, ma lo fa.

La transizione verde è una delle cause ma non l’unica. Senza voler entrare in polemica sui vantaggi per l’ambiente e la sicurezza, l’evoluzione delle automobili le ha trasformate in oggetti sempre più complessi, sofisticati e di grande valore. Finita la democratizzazione dell’industria automobilistica, le aziende vogliono guadagnare di più producendo di meno e questi sono i motivi principali. E l’assenza di semiconduttori è la chiave per comprendere il drastico aumento dei prezzi dovuto alla mancanza di un’offerta sufficiente.

Neanche l’inflazione non può essere ignorata ed è infatti uno dei principali colpevoli, ma si sente in modo ancora più pesante nell’industria automobilistica a causa di molti altri fattori: mancanza di componenti che riduce l’offerta, produzione di modelli con margini più elevati, aumenti di prezzo nella componentistica e il passaggio all’auto verde, che ha anche i suoi costi, perdendo la tanto attesa economia di scala.

Ma non solo. Anche la concentrazione di rivenditori sempre più grandi e unici, che limitano la concorrenza nel mercato, ha contribuito all’aumento dei prezzi. Inoltre, non avendo uno stock in eccedenza, si riduce la possibilità di giocare con prezzi di fine anno, sconti e immatricolazioni che hanno favorito l’economia.

Le previsioni sui prezzi del mercato auto per il 2023

Dunque, il prossimo anno sarà o no il periodo migliore per acquistare un’auto? Vediamo le previsioni.

I prezzi delle auto usate

I prezzi delle auto usate sono saliti alle stelle del 42,5% in poco più di due anni, ma sembra che questa situazione abbia una data di scadenza. Secondo un rapporto di J.P. Morgan Research, i prezzi delle auto usate “apparentemente hanno raggiunto il picco” all’inizio di quest’anno e potrebbero scendere dal 10 al 20 percento entro il 2023. Buone notizie per le tasche degli aspiranti acquirenti, i cui budget sono già influenzati dagli alti prezzi della benzina e dall’inflazione alle stelle.

I prezzi delle auto nuove

Le previsioni suggeriscono che i prezzi delle auto nuove rimarranno alti fino alla fine dell’anno, ma la situazione potrebbe ribaltarsi nel 2023 e scendere tra il 2,5 e il 5 per cento. Un gradito cambio di passo.

I prezzi delle auto elettriche

Quando sarà più conveniente l’auto elettrica? Difficile vedere a lungo termine. Ad ogni modo nel 2023, la situazione si invertirà a brevissimo termine, poiché il prezzo del litio dovrebbe dimezzarsi l’anno prossimo, il che ridurrà il costo delle auto elettriche. Il litio è un componente chiave per la produzione di batterie per auto elettriche. La carenza di litio che si è verificata negli ultimi mesi ha causato un aumento dei costi delle batterie di circa il 30%.

Nonostante tutto, questa situazione tornerà alla normalità il prossimo anno grazie all’entrata in funzione di nuove miniere di litio, incoraggiate dai prezzi elevati. Inoltre, l’imminente recessione economica che subiranno mercati chiave come il paese asiatico della Cina, la domanda di batterie non aumenterà così velocemente come inizialmente previsto.

Il calo del prezzo del litio ridurrà il costo delle batterie e ridurrà il costo dei veicoli elettrici, il che aiuterà la diffusione dei veicoli elettrici a livello globale. Tutto ciò avrà effetti positivi sulla traiettoria verso la decarbonizzazione e gli obiettivi di emissioni nette zero per il 2050, che molti paesi del mondo hanno sottoscritto.