L’elettrificazione è diventata ormai la priorità assoluta di tutte le Case automobilistiche. Gli amanti delle auto sportive, però, non devono disperarsi, soprattutto quelli con un budget “umano”, e non da nababbi, a disposizione. Il mercato infatti offre non poche opzioni di auto orientate al piacere di guida e i marchi generalisti non hanno dimenticato i clienti più inclini all’adrenalina, continuando ad offrire interessantissime versioni pepate dei loro modelli più venduti. Per questo abbiamo deciso di fare una classifica con le 10 auto sportive economiche più convenienti del momento, inserendo nell’elenco sia tutte quelle versioni sportive dei veicoli utilitari –segmento B– e quelle compatte –segmento C– più richieste sul mercato.

10 auto sportive economiche: sotto i 40.000 euro

Tra le opzioni anche la trazione posteriore e la trazione integrale… Questa decina di membri è in vendita con una fascia di prezzo che varia tra i 25.000 euro e i 40.000 euro, una fascia quindi abbastanza ampia e, diciamo, alla portata di tutti.

Ford Focus ST

La Ford Focus ST è una delle più straordinarie del suo segmento e ciò è dovuto sia al suo eccellente comportamento su strade tortuose sia al suo motore, un EcoBoost da 2,3 litri che eroga 280 CV e una coppia massima di 420 Nm. Tutta quell’energia viene inviata al treno anteriore dopo essere passata attraverso un cambio manuale a sei marce e un differenziale a slittamento limitato. A proposito, questo modello è stato appena aggiornato. I prezzi partono da 40.700 euro.

Renault Mégane RS

È una delle compatte sportive per eccellenza e anche una delle più desiderate poiché le sue sensazioni al volante sono ulteriormente migliorate dopo l’aggiornamento introdotto lo scorso anno. Con esso, la Renault Mégane RS beneficia di un motore turbo da 1,8 litri che ora sviluppa 300 cavalli e 420 Nm di coppia massima. Il prezzo base di questa compatta sportiva della Losanga è di 42.750 euro.

Toyota GR Yaris

Il piccolo ‘razzo’ giapponese è uno dei più desiderati del mercato, viste le sue caratteristiche uniche: un motore turbo da 261 CV, trazione integrale permanente e cambio manuale. Qualsiasi appassionato dovrebbe guidare questa Toyota GR Yaris almeno una volta nella sua vita poiché offre sensazioni sportive che lasciano stampato sulla faccia un sorriso da orecchio a orecchio. Per averla ci vogliono 42.900 euro.

Hyundai i30 N

L’aggiornamento della compatta coreana è arrivato con importanti novità, soprattutto nella versione Performance, ma ovviamente questa è molto più costosa. La Hyundai i30 N di serie monta un blocco quattro cilindri turbo da 2,0 litri che sviluppa 250 cavalli e una coppia massima di 353 Nm. Questo motore è abbinato a un cambio manuale a sei marce. Il suo prezzo è allineato a quello delle competitori hot heatchback: 40.850 euro.

Mazda MX-5

In questa lista non poteva mancare la mitica sportiva giapponese e, pur non essendo la versione più potente, i suoi 132 cavalli sono più che sufficienti per muovere un’auto che pesa appena una tonnellata, con la sua trazione posteriore e una delle cambi manuali più eccezionali nel settore. Inoltre, la Mazda MX-5 ha recentemente ricevuto un aggiornamento. La Mazda MX-5 1.5L da 130 CV parte da 33.350 euro, per la versione più potente, con il 2.0L da 184 CV ci vogliono almeno 37.000 euro, che non è niente male.

Hyundai i20 N

La più piccola della gamma Hyundai N ha un motore turbo da 1,6 litri, che sviluppa 204 cavalli e una coppia massima di 275 Nm, abbinato ad un cambio manuale a sei marce che riceve l’ausilio di un differenziale a slittamento limitato nel trasferire tutta l’energia all’asse anteriore. Grazie a ciò, la Hyundai i20 N riesce a raggiungere i 100 km/h in 6,2 secondi. Il suo prezzo è di 28.550 euro.

Ford Fiesta ST

Molti la considerano la miglior utilitaria sportiva del momento e questo perché questa Ford Fiesta ST ha un telaio eccezionale, un motore a tre cilindri da 200 cavalli e un peso inferiore a 1.300 chili. Raggiunge i 232 km/h e impiega 6,5 ​​secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. Proprio come la sua sorella maggiore Focus ST, anche la piccola sportiva dell’Ovale Blu stato appena aggiornata. 31.550 euro è il prezzo della piccola arrabbiata dell’Ovale Blu.

Mini Cooper S

Il modello inglese si distingue per agilità, sensazioni e percorrenza in curva. Il suo motore turbo da 2,0 litri offre 178 cavalli, sufficienti per raggiungere i 100 km/h in 6,6 secondi e una velocità massima di 235 km/h. Senza dubbio, la Mini Cooper S è una delle opzioni da tenere sempre a mente. Il prezzo in questo caso è ancora più abbordabile, con un listino da 29.900 euro.

Abarth 595

Con i suoi 3,66 metri di lunghezza, l’Abarth 595 è la più piccola della classifica. Ha un motore turbo da 1,4 litri e 165 cavalli, trazione anteriore e cambio manuale a cinque marce. Le sue prestazioni sono più discrete, con uno 0-100 km/h in 7,3 secondi, ma è comunque molto divertente da guidate. E soprattutto il prezzo è il secondo più basso della lista: parte infatti da 26.000 euro.

Suzuki Swift Sport

Tra le 10 auto sportive economiche migliori del mercato non poteva mancare: il secondo modello sportivo più conveniente del momento che arriva dal Giappone è la Swift Sport. Con il suo acquisto, l’acquirente beneficerà di un prodotto agile, divertente, comodo e molto leggero. Il motore turbo 1.4 L della Swift eroga 129 cavalli ed è abbinato a un cambio manuale a sei marce. E, inoltre, per ottimizzare ulteriormente i consumi ora è dotato di un sistema di ibridazione leggera a 48 volt. Quanto costa questo gioiellino? 24.900 euro.