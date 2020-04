Mazda: il programma usato Best Selection offre nuove soluzioni

Consulenza personalizzata online, finanziamento fino a 60 mesi e con prima rata a 90 giorni, sconti su Apple CarPlay e Android Auto, sanificazione gratis.

Sebbene in drastico calo, come del resto quasi tutti i settori dell’industria, del commercio e dei servizi a causa dell’emergenza da Coronavirus che costringe centinaia di milioni di persone nel mondo a dover fare i conti con un futuro pieno di incognite, il comparto delle auto usate ha, in Italia, “tenuto” relativamente un po’ di più rispetto al “nuovo”: se le nuove immatricolazioni, a marzo 2020, hanno subito un crollo del -85,42%, i passaggi di proprietà sono scesi del 59,1%. Non c’è di che stare allegri, ovviamente; tuttavia, ciò dimostra che il canale delle vetture “di seconda mano” continua ad essere determinante nella bilancia commerciale italiana. I “big player” del comparto automotive lo sanno, e – in attesa che la fase di ripartenza dopo il “lockdown” inizi a dare i suoi frutti (processo che, si prevede, potrebbe richiedere diversi mesi) – mettono in pratica, accanto alle offerte di vendita delle auto di nuova produzione, una serie di iniziative rivolte a promuovere l’usato. Anche facendo ricorso agli strumenti multimediali, “conditio sine qua non” per garantire al pubblico servizi di consulenza e assistenza sempre puntuali.

Nuove promozioni per l’usato garantito

Un esempio, in questo senso, arriva da Mazda: la filiale italiana del marchio di Hiroshima, da tempo attiva nel canale dell’usato attraverso il programma “Mazda Best Selection” dedicato ai modelli “di seconda mano” d’eccellenza, arricchisce il proprio layout con una serie di contenuti e vantaggi, rivolti a quanti siano alla ricerca di un usato garantito. Ciò, spiega Mazda, viene messo in pratica attraverso “Una migliorata esperienza di navigazione del sito e a una chat live di supporto per maggiori informazioni e a ulteriori opportunità sull’acquisto di vetture usate, che comprendono offerte di finanziamento, uno sconto sull’acquisto di Apple Carplay e Android Auto e la sanificazione dell’auto in omaggio”.

A tu per tu con lo staff Mazda Italia

Con l’ampliamento dei servizi dedicati all’usato, assicura Mazda, la ricerca di una vettura del “brand” giapponese diventa ancora più semplice. Nel dettaglio, il sito Web www.mazdabestselection.it viene aggiornato con una serie di “upgrade” estetici e funzionali, in ordine ad una maggiore facilità di consultazione e specifiche tecniche e contenuti ancora più dettagliati: il tutto, rivolto a facilitare la scelta dell’auto desiderata. In più, da lunedì 27 aprile sarà disponibile una nuova “Live Chat Mazda Best Selection”, nella quale lo staff Mazda Italia offre ai propri potenziali clienti una consulenza personalizzata “in tempo reale” finalizzata ad un immediato supporto a chi ne abbia bisogno.

Paghi dopo tre mesi

Oltre ai nuovi programmi di consulenza online, Mazda Italia viene incontro alle esigenze del pubblico anche dal punto di vista finanziario: fino al 31 maggio, è disponibile una proposta di finanziamento che prevede il pagamento della prima rata dopo 90 giorni, per un importo massimo di 20.000 Euro e fino a 60 mesi, tramite Mazda Financial Services.

Sconto sul sistema di connettività per gli smartphone

C’è poi un’ulteriore promozione anche per tutti i clienti interessati ad una Mazda non equipaggiata con modulo multimediale di connettività compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto: viene proposto l’acquisto di questo accessorio, che consente l’accesso a tutti i contenuti del proprio smartphone (visualizzandoli nel display del sistema infotainment) con uno sconto del 20%.

A salvaguardia della salute delle persone, infine, Mazda offre gratuitamente a tutti i suoi clienti un intervento di sanificazione della vettura.

