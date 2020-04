FCA: sconti per Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia e Abarth con il coupon Live Week

Fino al 18 aprile sarà possibile scaricare on-line i bonus che permetteranno di usufruire di un vantaggio per il cliente che può raggiungere i 9000 euro.

In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da paure ed incertezze legate alla diffusione dell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, numerose Case automobilistiche stanno mettendo in atto azioni concrete che puntano a supportare il mercato, offrendo a tutte quelle persone che intendono acquistare un veicolo nuovo numerose iniziative ed offerte promozionali. Tra queste troviamo il Gruppo Fiat-Chrysler che ha deciso di lanciare Live Week, l’iniziativa on-line che permette di acquistare un nuovo veicolo appartenente ai brand Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia e Abarth, usufruendo di un interessante sconto sul prezzo di listino.

La promozione FCA Live Week

Valida fino al prossimo 18 aprile, l’iniziativa Live Week permetterà a tutti gli internauti di scaricare online un coupon promozionale per l’acquisto di una vettura o di veicolo commerciale appartenenti ai marchi sopra citati. Il coupon potrà essere utilizzato fino al prossimo 31 luglio 2020, inoltre in caso di acquisto con finanziamento, la prima rata potrà essere pagata a gennaio 2021. Come se non bastasse, saranno attivi ulteriori sconti cumulabili – in particolare per le Partire Iva – sulle vetture in pronta consegna, inoltre per un numero selezionato di queste ultime saranno inclusi nel prezzo tutti gli optional presenti.

Sconti fino a 15.000 euro per Jeep

La Casa del Biscione prevede coupon che offrono sconti pari a 9.000 euro per la Giulietta prossima al pensionamento (solo in caso di finanziamento), 7.000 euro per la Giulia e ben 8.500 euro per il SUV di Stelvio. Per quanto riguarda la gamma Jeep, è possibile approfittare di uno sconto di ben 6.000 euro per Compass e Renegade, mentre per il Gran Cherokee il vantaggio raggiunge quota 15mila euro. Visitando il sito web di Fiat è possibile scaricare i coupon che prevedono uno sconto di 4.000 euro per Panda, 6.500 euro per 500L (solo con finanziamento), mentre il bonus dedicato alla Lancia Ypsilon raggiunge i 4.000 euro e quello riservato all’Abarth 595 vale 3.000 euro. Live Week garantisce vantaggi anche sull’acquisto dei veicoli commerciali di Fiat Professional: sino al 30 giugno 2020, i bonus consentono uno sconto dal 22% su 500L PRO al 38% su Ducato. Inoltre, alcuni mezzi in pronta consegna beneficiano di un extra sconto del 5%.