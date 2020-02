Toyota Hybrid: raggiunti 15 milioni di esemplari nel mondo

Le auto ibride dei brand Toyota e Lexus sono state scelte da 15 milioni di clienti nel mondo e da ben 300mila in Italia.

Il Gruppo Toyota è il leader indiscusso del mercato della auto ibride, oltre ad essere il vero precursore di questa tecnologia, come sottolineano gli oltre 15 milioni di clienti nel mondo, di cui ben 300mila solo in Italia, ad aver scelto un’auto elettrificata dei brand Toyota e Lexus negli ultimi 22 anni. Si tratta di un vero e proprio popolo che ha scelto di contribuire nel corso degli anni ad una mobilità sostenibile ed attenta all’ambiente che ci circonda.

Le origini della tecnologia ibrida

La tecnologia Full Hybrid Electric sviluppata dal Gruppo Toyota è stata lanciata nell’ormai lontano 1997 in Giappone, mentre nel nostro paese è arrivata nel 2000. Lo schema ibrido ha fatto il suo debutto sulla prima generazione della Toyota Prius, iconica vettura diventata nel corso degli anni sinonimo dell’elettrificazione nel settore automotive. La Prius è sempre stata un’auto all’avanguardia, basti pensare che al momento del suo lancio commerciale rispettava già – con ben 5 anni di anticipo – i limiti di emissione previsti dalla normativa anti inquinamento euro 4.

L’ibrido di oggi

In tutti questi anni, il costruttore nipponico ha sviluppato oltre 40 modelli dotati della tecnologia Full Hybrid Electric, arrivata nei nostri giorni alla quarta generazione. Questo particolare schema tecnico prevede l’utilizzo di un motore termico ad elevato rendimento abbinato al funzionamento di due o più motori elettrici che possono funzionare in maniera indipendente o congiunta con l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni e nello stesso tempo abbattere consumi ed emissioni inquinanti.

Cosa dicono gli studi

Secondo gli studi portati avanti da ENEA e da CARe (Center for Automotive Research and Evolution) dell’Università Marconi di Roma sull’efficienza energetica dell’attuale Yaris Hybrid in condizioni di utilizzo reale, la piccola citycar nipponica permette di percorrere un tragitto di 37 km in ambito urbano ed extraurbano a Roma, marciando a zero emissioni per il 67% del tempo e il 40% dello spazio.

Continuano gli Hybrid Bonus

I brand Toyota e Lexus, supportati dalle concessionarie del gruppo, hanno deciso di proporre anche per il 2020 gli Hybrid Bonus dedicati all’acquisto dei modelli Full Hybrid Electric: parliamo di un contributo che può raggiungere i 6.500 euro per l’acquisto di una Toyota e addirittura gli 8.500 euro per una Lexus, a fronte della rottamazione o della permuta di un usato di proprietà.

Toyota Hybrid: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +6