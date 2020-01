Il colore auto più venduto? Vince il bianco

Lo studio annuale portato avanti dalla PPG Industries conferma il bianco come colore per auto nuove più gettonato in tutto il mondo.

Qual’è il colore più gettonato per un’auto nuova di zecca? La risposta è il bianco che si riconferma – anche per l’anno 2019 – il colore preferito da chi sceglie di acquistare un’automobile nuova. Nell’anno appena trascorso, sono state vendute in tutto il globo 35 vetture bianche su 100, un dato che riconferma la supremazia di questo colore nel settore automotive, anche se il dato è in calo del 4% rispetto al 2018.

Il bianco è ancora il più gettonato nel mondo

Questi risultati sono riportati dallo studio portato avanti dalla società PPG Industries, azienda statunitense, attiva prevalentemente nel settore chimico e vetrario. Secondo questi dati, al secondo posto nella classifica dei colori auto più gettonati al mondo troviamo il nero (18%), mentre sul terzo gradino del podio si posiziona l’argento con il 15%, frutto di una crescita pari al 5% rispetto al 2018. Al quarto posto troviamo il grigio con il 10%, mentre subito dopo – in quinta posizione – si trovano a pari merito il rosso e blu, con l’8%. Al sesto posto troviamo il colore marrone che perde due punti percentuali rispetto al 2018, scendendo di conseguenza al 5%, mentre fanalino di coda troviamo il verde con appena l’1% del totale.

Il 2020 sarà l’anno del blu?

Secondo le stime della PPG – che ogni anno si occupa di stilare questa classifica basata sui dati raccolti durante le proprie ricerche – il 2020 dovrebbe essere senza ombra di dubbio l’anno del blu, considerato una tonalità in grado di esprimere “avventura, relax e affidabilità”.

I dati nei vari continenti

Se analizziamo invece i dati provenienti dai singoli continenti scopriamo che la situazione rimane piuttosto inalterata. Ad esempio, in Europa la scelta di auto nuove di colore bianco raggiunge il 26%, una percentuale inferiore rispetto a quella della media globale, inoltre questo dato risulta in calo del 6% rispetto al 2018. Al secondo posto troviamo il grigio, con il 22% delle scelte, mentre il nero, in questo caso, è solo terzo (19%), subito davanti al blu che vanta un 11%, mentre al quarto troviamo l’argento con il 9%.

Anche in Nord America primeggia il colore bianco, con il 25% delle preferenze, seguito dal nero e dal grigio che raggiungono a pari merito il 19% delle preferenze. Al terzo posto troviamo invece l’argento con il 13% delle scelte, davanti al blu con il 10%. Il bianco è il colore preferito anche in Sud America dove raggiunge addirittura il 39%, davanti all’argento con il 27% e al nero che si ferma al 12%. Lo stesso discorso per il bianco vale anche in Asia, dove il candido colore raggiunge quota 40%, seguito dal nero al 19%, dall’argento (16%) e dal rosso (8%).