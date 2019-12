Auto più vendute: le migliori 7 del 2019

Facciamo il punto sulle auto più gettonate ed ammirate del panorama automobilistico italiano.

Il 2019 è stato un anno altalenante per il mercato automobilistico italiano ed europeo, nei primi mesi infatti abbiamo assistito ad un netto calo delle vendite, causato sia dall’attesa per l’introduzione a partire da marzo della formula bonus-malus che per limitazioni ai diesel che hanno aumentato il senso di incertezza tra gli automobilisti. Ad aprile è ritornato il segno più, nonostante la crisi del diesel ha continuato a mordere sempre più forte, situazione che si è poi riflessa nei mesi successivi, con un andamento del mercato sempre in zona negativa, ad eccezione del mese di luglio. A settembre si è invece registrato un vigoroso cambio di rotta, con il mercato che ha iniziato a reagire con un ottimo + 13,39%, seguito da una crescita meno consistente, ma comunque convincente, arrivata nei due mesi successivi.

Giunto il mese di dicembre, come ogni anno è arrivato il momento di fare dei bilanci e di scoprire quali sono le auto più vendute e desiderate del 2019. Ecco la classifica delle 7 migliori auto di quest’anno, seguita dalla loro descrizione.

Fiat Panda

Lancia Ypsilon

Smart Fortwo

Citroen C3

Ford Fiesta

Toyota Yaris

Volkswagen Polo

Fiat Panda

Salda al primo posto della classifica troviamo la Fiat Panda che si conferma l’auto più venduta sul nostro mercato grazie alle sue numerose qualità intrinseche. La piccola citycar del Lingotto vanta infatti un prezzo molto competitivo, una meccanica affidabile e collaudata e soprattutto un corpo vettura dalle dimensioni compatte, dotato di cinque portiere che permettono di accedere ad un abitacolo spazioso e molto versatile.

Lancia Ypsilon

Sulla cresta dell’onda da ormai 9 anni di fila, la seconda generazione della Lancia Ypsilon continua a registrare record di vendita nonostante l’età avanzata. Il segreto di questa vettura si nasconde nel suo design “instant classic” che piace molto al pubblico femminile, unito ad un abitacolo elegante e rifinito con accostamenti cromatici ricercati. Il prezzo contenuto e i motori affidabili e dai costi di gestione contenuti completano la ricetta magica di questa citycar sempre alla moda.

Smart Fortwo

Fin dal suo debutto, la Smart Fortwo è stata un modello molto gettonato nella nostra penisola, per merito soprattutto delle sue forme estremamente compatte che la rendono ideale per affrontare il traffico delle grandi città italiane, sempre più congestionate. L’attuale versione equipaggiata con motore endotermico sta per andare in pensione per far posto ad una nuova variante 100% elettrica identificata sotto la sigla EQ.

Citroen C3

La Citroen C3 è uno dei cavalli di battaglia della Casa del Double Chevron: la citycar di segmento B della Casa francese vanta un livello di personalizzazione decisamente elevato che permette alla clientela di scegliere secondo i propri gusti gli accostamenti cromatici degli esterni e dell’abitacolo, ma anche i materiali che caratterizzano la plancia, i sedili e i pannelli porta. La C3 può contare inoltre su una dotazione tecnologica di primo livello, completata dalla connettività per smartphone e su motori benzina e diesel scattanti ed efficienti.

Ford Fiesta

Al quinto posto della classifica troviamo la Ford Fiesta, un modello capace di restare nel cuore degli automobilisti da ben 40 anni. L’attuale generazione della citycar dell’Ovale blu si distingue per i numerosi sistemi di assistenza alla guida e per le sue motorizzazioni tecnologiche, prima fra tutte l’unità a benzina EcoBoost da 1.0 litri, eletto per ben 5 volte International Engine of the Year.

Toyota Yaris

La Toyota Yaris è diventata una vettura iconica fin dal lancio della prima serie. La vettura sfoggia un’estetica piacevole e senza fronzoli che nasconde un livello tecnologico elevato, sia per quanto riguarda la sicurezza che l’intrattenimento. La Yaris può contare anche su motori scattanti, oltre a poter vantare di essere statala prima citycar equipaggiata con meccanica ibrida.

Volkswagen Polo

Al settimo posto si posiziona la Volkswagen Polo, anch’essa pietra miliare delle utilitarie europee, forte di una qualità costruttiva sopra la media, grazie a finiture e materiali di carattere premium. La polo può contare anche su una strumentazione 100% digitale, ampiamente settabile, e su un infotainment molto sofisticato.

Auto più vendute, le migliori 7 del 2019 Vedi tutte le immagini +6