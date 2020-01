Promozioni auto gennaio 2020: le offerte imperdibili

Il nuovo anno è appena iniziato e con esso anche gli sconti e le promozioni delle Case automobilistiche internazionali.

Il nuovo anno è iniziato da pochissimi giorni, ma nel frattempo stanno fioccando tantissime ed allettanti offerte promozionali dedicate al settore auto che si traducono in alcuni casi in occasioni imperdibili per chi desidera acquistare una nuova auto.

Gli sconti sono dedicati a tutti i tipi di vetture, a partire dai SUV compatti e fino ad arrivare alle berline di lusso, senza dimenticare le promozioni dedicate a citycar, monovolume e vetture ad alte prestazioni. Di seguito riportiamo le vetture contate più interessanti proposte dalle Case automobilistiche internazionali nel corso di questo gennaio 2020.

Durante tutto il corso del primo mese del 2020, la berlina premium di segmento E, Bmw Serie 5, viene offerta con il pacchetto Msport scontato del 50%. Per fare un esempio, la 518d Msport viene proposta a 57.550 euro invece che a 61.900 euro.

La Cupra Ateca, SUV sportivo della giovane Casa spagnola nata da una costola di Seat, sarà proposto in promozione per tutto il mese di gennaio ad un prezzo di listino di soli 37.900 euro invece che a 44.665 euro. L’offerta è valida per tutte le vetture in pronta consegna e comprende una garanzia aggiuntiva di due anni o 40.000 km, inoltre risulta disponibile uno speciale finanziamento (TAN fisso 3,99%, TAEG 4,72%) che prevede un anticipo di 8.388 euro, 35 rate da 299,00 euro e una maxirata finale da 22.142,63 euro.

Il SUV low cost della Casa romena, Dacia Duster, viene offerto in promo a 11.000 euro anziché 12.200 euro, prezzo relativo alla versione entry-level 1.0 TCe Access. Questa offerta può essere abbinata ad un finanziamento (TAN fisso 4,99%, TAEG 6,57%): con anticipo zero, 60 rate da 149,21 euro e una maxirata finale da 5.002,00 euro.

La Ford Fiesta declinata nella versione d’accesso 1.1 Connected viene offerta per tutto il mese di gennaio a 13.100 euro invece ché 17.050 euro. L’offerta risulta valida solo per le vetture in pronta consegna e se si presenta un usato in permuta o da rottamare.

Per soli pochi giorni, ovvero fino al 7 gennaio 2020, la versione entry level Hyundai ix20 con motore 1.6 litri potrà essere acquistata a 14.500 euro invece che a 18.550. L’offerta risulta valide per le vetture in pronta consegna e soltanto se si usufruisce del al finanziamento i-Plus 0 (TAN 0,00%, TAEG 1,75%), con anticipo di 1.250 euro, 36 rate da 210,58 euro e una maxirata finale di 6.678 euro.

Imperdibile offerta da parte di Jeep che offre un maxi sconto di ben 7.000 euro per tutto il mese di gennaio. In questo caso il prezzo della Jeep Cherokee 2.2 Mjt Longitude scende da 44.500 a 38.500 euro.

La capostipite dei SUV moderni, ovvero la Nissan Qashqai viene offerta nella variante DIG-T 140 CV N-Motion Start ad un prezzo speciale di 21.950 euro anziché 26.680 euro. In questo caso la promozione è valida se si presenta una vettura permuta o in rottamazione immatricolata da almeno 6 mesi dalla data del contratto della nuova vettura.

Si ha tempo fino al 7 gennaio 2020 per acquistare una Renault Scénic TCe 115 CV a 16.750 euro invece di 22.450. Come pe rla Duster l’offerta è valida solo se si ha una permuta o una rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente da almeno 6 e se si aderisce al finanziamento (TAN fisso 5,49%, TAEG 7,05%): anticipo di 2.150 euro, 36 rate da 239,94 euro e una maxirata finale di 9.610,50 euro.

L’ultima della lista è anche la più “green” del Gruppo: parliamo della Seat Mii Electric, versione a zero emissioni della piccola citycar spagnola. La Mii Electric viene proposta a gennaio 2020 con uno sconto di ben 2.000 euro che fa abbassare il prezzo di listino da 23.250 a 21.250 euro. Ricordiamo che la vettura può usufruire inoltre di 6000 euro di bonus statali e dei bonus regionali.

