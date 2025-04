Un’icona senza tempo, un capolavoro di design e innovazione. La Lancia Flaminia Loraymo, creazione unica del 1960, si prepara a essere la stella assoluta del Festival Car 2025, che si terrà dal 26 al 28 settembre a Revigliasco Torinese. Questo straordinario modello, concepito dal leggendario designer Raymond Loewy, rappresenta una sintesi perfetta tra l’eleganza italiana e l’audacia tecnica.

Uno stile immortale

Loewy, noto per opere come la bottiglia della Coca-Cola, ha lasciato un segno indelebile nel mondo del design con la Flaminia Loraymo. Costruita dalla carrozzeria torinese Rocco Motto, questa vettura si distingue per la sua calandra “sorridente” e le avanzate soluzioni aerodinamiche, elementi che la proiettano oltre il suo tempo. La sua base meccanica, derivata dalla Flaminia Coupé, garantisce prestazioni e affidabilità, ma è il design che la rende un vero gioiello del design automobilistico italiano.

Il Festival Car 2025 sarà l’occasione perfetta per celebrare questo capolavoro. Custodita nell’Heritage Hub Stellantis, la Flaminia Loraymo non sarà solo esposta: diventerà il simbolo dell’evento, protagonista della locandina ufficiale creata in collaborazione con IED Torino. Il manifesto unirà armoniosamente tradizione e modernità, esaltando la bellezza senza tempo della vettura.

Patrimonio dell’Heritage Hub

L’Heritage Hub Stellantis, situato a Torino, è un vero e proprio tempio dell’automobilismo, ospitando oltre 300 vetture storiche. Tra queste, spiccano le leggendarie Lancia da rally come Fulvia HF, Stratos e Delta Integrale, che raccontano l’epopea del marchio italiano nelle competizioni. Tuttavia, la Flaminia Loraymo sarà la regina indiscussa di questa celebrazione del passato glorioso dell’automobile.

Il Festival non si limiterà a esporre automobili: il programma include eventi di grande fascino. Si partirà il 26 settembre con una visita al Castello Reale di Moncalieri, per poi culminare il 28 settembre con il Concorso d’Eleganza. Le strade di Revigliasco Torinese si trasformeranno in un museo a cielo aperto, dove ogni vettura racconterà una storia unica. La Flaminia Loraymo, in particolare, testimonierà il genio creativo degli anni ’60, un’epoca d’oro per il design italiano.

Non c’è solo il passato

Ma il Festival non guarda solo al passato. Durante l’evento, Lancia presenterà i suoi progetti futuri, tra cui la nuova Ypsilon Rally4 HF. Con un motore turbo da 212 CV e un design che richiama i trionfi del passato, questa vettura segna il ritorno del marchio italiano nel mondo dei rally, a partire dal Campionato Italiano Rally 2025. È un chiaro segnale che la tradizione può convivere con l’innovazione, aprendo nuove strade per il futuro del brand.

In sintesi, il Festival Car 2025 non è solo un evento per collezionisti e appassionati, ma una celebrazione dell’eccellenza italiana nel campo automobilistico. La Lancia Flaminia Loraymo, con il suo fascino intramontabile, sarà il simbolo di questa unione tra passato e futuro, ricordandoci che il design italiano è, e sarà sempre, sinonimo di eleganza e innovazione.