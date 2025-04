Torino si prepara a celebrare l’eccellenza automobilistica con la seconda edizione dell’Auto Motor Turin Show, che si terrà dal 4 al 6 aprile 2025 presso il Lingotto Fiere. L’evento si configura come un punto d’incontro unico tra passato e futuro, offrendo agli appassionati un’esperienza che abbraccia la gloriosa tradizione italiana e le innovazioni tecnologiche.

Tanti pezzi pregiati

Protagonista assoluto sarà Stellantis Heritage, il dipartimento dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico dei marchi italiani del gruppo. Forte del successo ottenuto nel 2024, con oltre 12.000 visitatori presso l’Heritage Hub di Mirafiori, Stellantis porterà in mostra quattro modelli iconici che rappresentano l’evoluzione dell’ingegneria e del design automobilistico.

Tra questi, spicca la Fiat 500 Coupé Zagato, svelata per la prima volta al Salone di Ginevra 2011, con il suo caratteristico design a “doppia bolla” che unisce eleganza e funzionalità. Gli amanti delle competizioni troveranno invece irresistibile l’Abarth 124 Rally, prototipo del 2016 che segna il ritorno dello Scorpione nel mondo delle corse, e la rarissima Lancia Delta S4 Stradale, prodotta in soli 200 esemplari per l’omologazione FIA, simbolo di innovazione con il suo motore biturbo e la trazione integrale.

Anche un’Alfa Romeo da Formula 1

A completare il quartetto, un gioiello della Formula 1: l’Alfa Romeo 182, monoposto sperimentale con telaio in fibra di carbonio, frutto della collaborazione con il pilota Bruno Giacomelli. Un’opportunità unica per ammirare da vicino un pezzo di storia delle corse.

Sabato 5 aprile, alle ore 15:00, si terrà inoltre la presentazione del Festival Car, il prestigioso Concorso d’Eleganza di Revigliasco Torinese, che offrirà un’ulteriore occasione per celebrare il design italiano in tutto il suo splendore.

Per i visitatori dell’evento, Stellantis Heritage propone uno sconto del 20% sui biglietti d’ingresso all’Heritage Hub, valido dal 6 aprile al 5 maggio 2025. Un invito imperdibile per immergersi completamente nella storia e nell’innovazione del settore automobilistico.

L’Auto Motor Turin Show si presenta così come un’esperienza completa, capace di coinvolgere appassionati di tutte le età in un viaggio emozionante tra passato e futuro, celebrando l’eccellenza italiana su quattro ruote.