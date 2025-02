Venticinque nuove Ford Mustang GT sono pronte a sfrecciare sulle strade del North Carolina, segnando un ritorno al passato per la North Carolina Highway Patrol. L’operazione, annunciata durante un evento ufficiale, rappresenta un passo significativo nella modernizzazione della flotta della polizia statale, che non vedeva le iconiche muscle car in servizio dagli anni ’90.

Le nuove auto di pattuglia, con una livrea grigio-nera che cattura l’attenzione, sono equipaggiate con un motore da 486 cavalli e il GT Performance Package, che include freni Brembo maggiorati e sospensioni potenziate. Questi veicoli, destinati a sostituire i Dodge Charger attualmente in uso, verranno ulteriormente personalizzati con dispositivi speciali prima di essere messi in servizio.

Il colonnello Freddy L. Johnson Jr., comandante della Highway Patrol, ha sottolineato l’importanza di questa acquisizione, dichiarando: “Questi veicoli non sono solo strumenti di lavoro, ma veri e propri ambasciatori per il nostro stato." Inoltre, ha assicurato che l’operazione non ha gravato in modo significativo sui contribuenti.

Questa scelta si inserisce in un trend più ampio che vede le forze dell’ordine americane puntare su veicoli ad alte prestazioni per garantire la sicurezza stradale, combinando tradizione e innovazione. Le Mustang affiancheranno i nuovi Ford Explorer nella flotta, confermando l’impegno del North Carolina nel dotarsi di mezzi tecnologicamente avanzati e performanti.