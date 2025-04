Jeep continua a distinguersi nel panorama automobilistico, presentando un’innovativa tonalità che ridefinisce i confini della personalizzazione: il vivace arancione Joose. Questa nuova colorazione sarà disponibile per i modelli Wrangler e Gladiator a partire dal 2025, confermando l’impegno del marchio nell’offrire opzioni cromatiche audaci e fuori dagli schemi.

Seguendo il successo di tonalità iconiche come il verde Mojito! e l’arancione Punk’n, Joose si inserisce nella gamma dei colori Jeep con un carattere distintivo e un forte richiamo visivo. Il lancio, avvenuto simbolicamente il 4 aprile (4/4), sottolinea l’importanza della trazione 4×4, pilastro dell’identità del brand.

Disponibile come optional al costo di 895 dollari, questa tonalità sarà selezionabile per tutti i modelli Gladiator e per la maggior parte delle versioni Wrangler, incluse le varianti ibride 4xe. Particolarmente interessante è la possibilità di configurare Joose anche sul modello Willys ’41, tradizionalmente legato al verde oliva militare.

Nonostante la sua disponibilità limitata ai fuoristrada iconici, la strategia evidenzia la volontà di Jeep di rafforzare il valore dei propri modelli di punta. Per gli appassionati di Grand Cherokee, tuttavia, sarà necessario attendere per eventuali sviluppi futuri.

Con questa nuova proposta, Jeep riafferma la propria vocazione alla personalizzazione, offrendo ai clienti l’opportunità di esprimere la propria individualità, sia nel traffico urbano che nelle avventure off-road. Un altro passo avanti nel rendere ogni Jeep un’esperienza unica e personale.