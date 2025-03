Il 2024 ha segnato un punto di svolta per le due punte di diamante del gruppo Exor, con sfide e opportunità che hanno caratterizzato il percorso di Stellantis e Ferrari. In una lettera agli azionisti, John Elkann, presidente del gruppo, ha delineato strategie distinte per rilanciare il colosso automobilistico e consolidare il successo del Cavallino Rampante.

Stellantis: il rilancio attraverso l’innovazione

Il 2024 è stato un anno impegnativo per Stellantis, con ricavi netti in calo del 17% (156,9 miliardi di euro) e un margine operativo ridotto al 5,5%. Per contrastare questa tendenza, Elkann ha puntato su un rinnovamento della gamma prodotti e sull’integrazione di tecnologie più in linea con le esigenze del mercato. In particolare, la partnership con Leapmotor ha mostrato segnali incoraggianti, con un incremento del fatturato del 90% e un margine lordo dell’8,4%. Questi risultati testimoniano il potenziale della joint venture per portare sul mercato europeo modelli di auto elettriche innovativi e competitivi.

Ferrari: una corsa inarrestabile

In netto contrasto, Ferrari ha continuato a brillare con ricavi netti in crescita del 12%, raggiungendo i 6,7 miliardi di euro e un margine operativo del 38%. Tra i momenti salienti dell’anno, l’inaugurazione dell’e-building, che rappresenta un passo cruciale verso l’elettrificazione, con il lancio della prima Ferrari completamente elettrica previsto per il 2025. Questo progetto non solo rafforza l’immagine di eccellenza tecnologica del brand, ma segna anche un nuovo capitolo nella sua storia.

Una visione duale per il futuro

Il gruppo Exor si prepara a navigare un settore in rapida evoluzione, bilanciando tradizione e modernità. Per Stellantis, il focus sarà sul recupero della competitività, mentre per Ferrari l’obiettivo è consolidare una crescita già inarrestabile. Questa strategia differenziata dimostra la determinazione del gruppo a rimanere un leader globale, affrontando con audacia le sfide di un mercato in trasformazione.