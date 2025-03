Ferrari si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’automobilismo di lusso con il suo primo veicolo completamente elettrico. Guidata dal CEO Benedetto Vigna, la casa di Maranello sta lavorando per unire innovazione e tradizione, mantenendo intatto il DNA del marchio.

Un’esperienza senza paragoni

Il progetto punta a creare un’esperienza di guida che trascenda le aspettative, combinando tecnologie avanzate e una sensorialità unica. “Non stiamo solo elettrificando un’auto, ma stiamo progettando un’esperienza multisensoriale”, ha dichiarato Vigna, evidenziando l’ambizione di ridefinire il concetto di auto elettrica di lusso.

I brevetti Ferrari recentemente depositati rivelano soluzioni innovative, come un sistema di cambio marcia progettato per coinvolgere il conducente e tecnologie acustiche avanzate. Questi elementi garantiranno che l’emozione di guidare una Ferrari rimanga intatta, anche in assenza del tradizionale rombo del motore a combustione.

Il debutto ufficiale, manca davvero poco

Il debutto ufficiale del veicolo è previsto per il quarto trimestre dell’anno, un momento cruciale per il marchio, paragonabile alla sua nascita nel 1947. Con questa mossa, Ferrari non solo consolida la sua leadership nel segmento delle supercar, ma dimostra anche il suo impegno verso una mobilità più sostenibile, senza sacrificare le prestazioni e la qualità che l’hanno resa celebre nel mondo.