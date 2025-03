Sessant’anni di innovazione e passione per l’ingegneria automobilistica saranno celebrati in grande stile al Goodwood Festival of Speed 2025, dal 10 al 13 luglio. L’evento sarà un tributo all’iconico Gordon Murray, il genio dietro alcune delle più straordinarie creazioni automobilistiche della storia. Con una carriera che ha ridefinito i limiti del design e dell’ingegneria, Murray vedrà i suoi capolavori, dalla leggendaria McLaren F1 alla rivoluzionaria GMA T.50, esposti in una cornice unica e spettacolare.

La manifestazione includerà una scultura monumentale progettata dall’artista Gerry Judah, posizionata di fronte alla Goodwood House, che celebrerà i capolavori di Murray e il suo contributo al mondo delle supercar. Inoltre, sarà svelata una nuova vettura stradale firmata Gordon Murray Automotive, unendo tradizione e innovazione per offrire ai visitatori un’esperienza indimenticabile.

“Sono sessant’anni che mi dedico a progettare auto che sfidano l’impossibile,” ha dichiarato Murray, sottolineando come i suoi attuali modelli riflettano una vita di insegnamenti e successi. Accanto alla nuova vettura, saranno esposte anche le celebri GMA T.50 e T.33, simboli di un’eredità senza pari nel panorama automobilistico.

Il tema di quest’anno, “The Winning Formula – Champions and Challengers“, celebra il 75° anniversario della Formula 1 e 125 anni di motorsport, includendo discipline come Nascar, WRC e MotoGP. Un’occasione unica per gli appassionati di motori di immergersi in un viaggio attraverso la storia e l’evoluzione delle competizioni automobilistiche.

I biglietti del Goodwood Festival of Speed 2025 per i quattro giorni completi e per il sabato sono già esauriti, ma restano disponibili alcune opzioni per giovedì, venerdì e domenica, con prezzi a partire da 75 sterline. Sono previste agevolazioni per i giovani sotto i 21 anni, mentre l’ingresso sarà gratuito per i bambini fino a 12 anni.