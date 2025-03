Un tributo a stelle e strisce per il Golden State: ecco la Jeep Gladiator Big Bear Edition, una novità esclusiva che celebra la California e le sue meraviglie naturali. Questa edizione limitata del 2025, disponibile in soli 5.000 esemplari, è un omaggio all’iconico orso grizzly che campeggia sulla bandiera dello stato.

Design e capacità off-road

Basata sulla Gladiator Sport S, la Jeep Gladiator 2025 si distingue per i badge personalizzati “Big Bear” e dettagli che esaltano il suo carattere avventuroso. Cerchi in alluminio da 17 pollici con finitura nera, pneumatici da 32 pollici e rocchi protettivi in acciaio ne garantiscono la robustezza. Il sistema di trazione Command-Trac 4×4, con scatola di trasferimento a due velocità e rapporto di riduzione 2.72:1, assicura prestazioni eccellenti su qualsiasi terreno.

La configurazione open-air è un ulteriore plus: tetto, porte e parabrezza completamente rimovibili rendono la Gladiator off-road ideale per chi cerca il contatto diretto con la natura.

Interni e tecnologia

L’abitacolo combina comfort e innovazione: sedili in pelle McKinley nera riscaldati, volante riscaldato e il sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 12,3 pollici. Quest’ultimo include il nuovo AppMarket, pensato per gli amanti dell’avventura, e aggiornamenti software over-the-air.

Tra le dotazioni tecnologiche spiccano il cruise control adattivo, l’avviamento remoto e un sistema di sicurezza con airbag laterali a tendina. Non mancano tre mesi gratuiti di servizi Jeep Connect, per un’esperienza di guida sempre connessa.

Disponibilità e iniziative sociali

Disponibile esclusivamente presso i concessionari californiani, la Jeep Gladiator Big Bear Edition parte da un prezzo base di 46.090 dollari (circa 42.575 euro). La gamma di colorazioni include opzioni come il nuovo “41”, Nero, Bianco Brillante, Grigio Granito, Blu Hydro, Rosso Firecracker e Anvil.

In parallelo al lancio, Stellantis North America ha donato 500.000 dollari alla United Way of Greater Los Angeles Wildfire Response, dimostrando un impegno concreto verso le comunità colpite dagli incendi.

La Jeep California non è mai stata così affascinante: con questa edizione speciale, Jeep consolida il suo legame con uno degli stati più iconici degli USA, offrendo un veicolo che unisce prestazioni, stile e un profondo senso di appartenenza.