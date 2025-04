La primavera del 2025 segnerà una tappa cruciale per il marchio Jeep con l’arrivo della nuova Jeep Compass, un SUV elettrico che promette di ridefinire il panorama della mobilità sostenibile. Prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, questa nuova generazione sarà costruita sulla versatile piattaforma STLA Medium, progettata per ospitare motorizzazioni esclusivamente elettrificate destinate al mercato europeo. Questo passo rappresenta una pietra miliare nell’evoluzione del brand, allineandosi alla strategia globale di Stellantis per l’elettrificazione.

Come cambia

Dal punto di vista estetico, la nuova Compass esibisce un design completamente rinnovato, con linee audaci e dettagli che ne sottolineano il carattere moderno. Tra gli elementi distintivi spiccano la griglia frontale chiusa, tipica dei veicoli elettrici, e i fari squadrati che conferiscono un aspetto deciso e riconoscibile. Le dimensioni del veicolo sono state incrementate per offrire maggiore spazio interno e capacità di carico, migliorando il comfort e la praticità per gli occupanti.

All’interno, l’abitacolo promette un ambiente raffinato e altamente tecnologico. Sebbene i dettagli non siano ancora stati completamente svelati, è certo che il sistema di infotainment sarà all’avanguardia, integrando le più recenti tecnologie per un’esperienza di guida immersiva. Inoltre, i sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) garantiranno una maggiore sicurezza e un controllo intuitivo, dimostrando un impegno verso la guida assistita e autonoma.

La gamma di motorizzazioni

La gamma di motorizzazioni della nuova Jeep Compass riflette l’impegno di Stellantis verso una mobilità sostenibile, offrendo soluzioni diversificate per rispondere a varie esigenze. Le opzioni includono:

Un sistema mild hybrid con un motore 1.2 da 136 CV, ottimizzato per l’efficienza energetica.

Una versione plug-in hybrid che combina una potenza di circa 200 CV, ideale per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e sostenibilità.

Una variante completamente elettrica, dotata di trazione integrale e una potenza fino a 350 CV, perfetta per chi desidera un SUV dalle alte prestazioni senza compromessi ambientali.

Fuori dall’Europa

Per i mercati al di fuori dell’Europa, Stellantis prevede di mantenere motorizzazioni tradizionali, adattandosi alle specifiche esigenze locali. Negli Stati Uniti, il lancio è previsto per il 2026, un anno dopo il debutto europeo, a conferma della strategia di espansione globale del marchio.

La nuova Jeep Compass rappresenta una sintesi perfetta tra l’eredità del marchio americano e le più moderne tecnologie sostenibili. Con la sua piattaforma innovativa, il design accattivante e le avanzate funzionalità tecnologiche, questo SUV si propone come un riferimento nel segmento dei veicoli elettrificati, rispondendo con successo alle sfide della mobilità del futuro. Jeep dimostra ancora una volta la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, offrendo un prodotto che non solo rispetta l’ambiente, ma che è anche capace di entusiasmare gli appassionati di auto.