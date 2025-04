La nuova Jeep Compass 2025 promette di ridefinire il segmento dei SUV compatti, unendo tradizione e innovazione in un mix unico. Il debutto, previsto per la primavera del 2025, segna un momento cruciale per il marchio Jeep, che mira a consolidare la sua posizione in un mercato altamente competitivo. Tra le caratteristiche distintive spicca il design esterno, che conserva la classica griglia a sette feritoie, accompagnata da fari completamente rinnovati con una firma luminosa a LED, un richiamo alla futura Jeep Recon.

La nuova piattaforma

Sotto il cofano, la piattaforma STLA Medium di Stellantis rappresenta il cuore tecnologico del modello, già condivisa con altre icone come Peugeot 3008 e DS N°8. Questa architettura all’avanguardia consente l’integrazione di una gamma di motori elettrificati, tra cui versioni full electric, mild hybrid e plug-in hybrid, rispondendo così alle crescenti esigenze di sostenibilità e riduzione delle emissioni.

Gli interni, progettati con cura per garantire comfort e connettività, nascondono dettagli evocativi come la scritta “since 1941” incastonata nei poggiatesta, un omaggio alla storia del marchio. Lo stabilimento di Melfi si conferma il fulcro produttivo per questo modello tecnologicamente avanzato, consolidando il ruolo dell’Italia nella strategia globale di Jeep.

Promette bene

Con la Jeep Compass 2025, il marchio punta a combinare il suo leggendario DNA fuoristradistico con le più recenti innovazioni tecnologiche, promettendo un’esperienza di guida superiore e una connessione senza precedenti tra tradizione e futuro.