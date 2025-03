Gli interni con plastica e tessuti riciclati di nuova Skoda Elroq

La nuova Skoda Elroq è figlia di un’impostazione molto chiara del marchio ceco, che ha scelto di utilizzare per gli interni del SUV dei materiali come il Recytitan e il Technofil. Queste componenti sono utili per combattere l’emissione di CO2 nell’industria delle quattro ruote e per garantire un impatto ambientale più pulito.

Ecologia al primo posto

La nuova Skoda Elroq si distingue per un abitacolo spazioso con linee semplici e pulite che esprimono il linguaggio stilistico Modern Solid della Casa ceca. I clienti, dopo il lancio, potranno scegliere tra quattro differenti concetti di design: Studio; Loft; Lodge; Suite

Ognuno di questi ha una percentuale differente di materiali sostenibili utilizzati. La Loft Design Selection utilizza Recytitan, un materiale composto per il 78% da PET riciclato e, per la prima volta nei modelli Skoda, da abiti riciclati post-consumo. Il tessuto grigio-blu scuro è completato da dettagli in pelle artificiale scura e cuciture gialle riflettenti. La Lodge Design Selection è caratterizzata da un materiale chiamato Technofil. Quest’ultimo possiede anche filati ECONYL realizzati con nylon rigenerato ottenuto, per fare un esempio, da vecchie reti da pesca e scarti di tessuto.

Skoda Elroq e un approccio ecologico

Il brand del Gruppo Volkswagen prosegue nel promuovere l’utilizzo di materiali sostenibili in tutti i suoi modelli. Per innalzare la sostenibilità dell’allestimento Design Selection Loft della Skoda Elroq, il marchio utilizza il Recytitan per i pannelli delle porte, i rivestimenti dei sedili, il cruscotto, il bracciolo e le ginocchiere. È composto da una percentuale elevata di PET riciclato, derivante da oggetti come le bottiglie d’acqua in plastica. Il materiale rimanente, invece, discende da PET nuovo (16%) e, per la prima volta, anche da fibre riciclate meccanicamente recuperate da indumenti post-consumo (6%). La miscela di fibre viene lavorata senza trattamenti chimici. L’attenta cura dei dettagli durante la filatura e l’orditura dei filati garantisce un equilibrio tra comfort, durata e sostenibilità.

Nella Lodge Design Selection, Skoda utilizza invece il materiale Technofil, composto per il 75% da fibre ECONYL riciclate e per il 25% da poliestere. Questo tessuto riutilizza gli scarti di nylon, come reti da pesca, ritagli di tessuto e tappeti destinati alla discarica, trasformandoli in nuovi filati di nylon. Noto per la sua resistenza all’attrito e all’abrasione, il nylon ECONYL è anche rigenerabile al 100%, consentendo di riciclare ripetutamente i filati senza mai perdere la qualità.