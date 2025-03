Una vera e propria rivoluzione sta per cambiare il volto della mobilità urbana a Milano. Con un’autonomia fino a 350 chilometri e una capacità di trasporto di 22 passeggeri per modulo, i nuovi Pod modulari targati NExT rappresentano un salto nel futuro della mobilità sostenibile. Progettati dall’azienda padovana, questi veicoli elettrici modulari e interconnessi sono attualmente in fase di sperimentazione sulle strade milanesi, pronte a trasformare il modo in cui ci spostiamo, soprattutto durante le ore notturne, quando il trasporto pubblico tradizionale è meno efficiente.

All’avanguardia

Milano, città da sempre all’avanguardia nelle innovazioni tecnologiche, diventa così il laboratorio perfetto per testare soluzioni di trasporto che combinano flessibilità, efficienza energetica e sostenibilità. I Pod modulari sono un’innovazione assoluta: la loro capacità di agganciarsi tra loro consente di formare convogli fino a 18 metri di lunghezza, simili agli autobus tradizionali. Questa modularità permette di adattarsi dinamicamente alla domanda: nelle ore di punta i moduli si uniscono per aumentare la capacità, mentre nei momenti di minor traffico possono operare separatamente, riducendo i consumi energetici fino al 75%.

Un’altra caratteristica che cattura l’attenzione è la possibilità per i passeggeri di spostarsi liberamente tra i moduli connessi, grazie a porte inter-veicolari progettate per ottimizzare l’occupazione e i percorsi interni. La sperimentazione in corso non si limita solo a valutare le prestazioni tecniche, ma si concentra anche sulla sicurezza e sull’affidabilità dei veicoli in un contesto urbano reale.

Un progetto italiano

Il progetto, che si inserisce nella visione di Wayla, startup italiana già attiva a Milano con un servizio di van pooling serale e notturno, prevede la produzione dei primi modelli entro l’estate 2024. I Pod modulari entreranno in servizio regolare nei primi mesi del 2025, offrendo una soluzione concreta per migliorare l’accessibilità e la qualità del trasporto cittadino.

Questa iniziativa non solo sottolinea l’impegno di Milano verso una sostenibilità ambientale avanzata, ma rafforza anche il ruolo della città come hub di innovazione, in grado di guidare il cambiamento verso un futuro più verde ed efficiente per tutti i suoi cittadini.