Colore, innovazione e rispetto per l’ambiente si intrecciano alla Milano Design Week 2025, dove l’iconico quadriciclo elettrico Fiat Topolino si unisce alla creatività del marchio GALLO. Questa collaborazione straordinaria celebra la mobilità elettrica e il design sostenibile, portando sulle strade milanesi un messaggio di responsabilità ambientale e stile unico.

Veste alla moda

Quattro livree esclusive, ispirate ai pattern distintivi di GALLO, vestono la Fiat Topolino, trasformandola in un’opera d’arte su ruote. La prima versione, già svelata, combina le iconiche righe multicolore di GALLO con il vibrante Verde Vita della Topolino. Nei giorni dell’evento, dall’8 al 13 aprile, saranno presentate altre tre varianti: righe bicolore, pois vivaci e un pattern geometrico della collezione Primavera-Estate 2025.

Il cuore pulsante di questa iniziativa sarà il Durini Design District, con lo store GALLO di via Durini 26 come epicentro. Ma le vetture non saranno solo in esposizione: percorreranno le vie cittadine e saranno disponibili per test drive, offrendo ai visitatori un’esperienza diretta di questa fusione tra estetica e tecnologia elettrica.

Un evento speciale

Per celebrare l’evento, GALLO ha lanciato una collezione limitata di calze in cotone che riproducono la Fiat Topolino multicolor. Questi accessori esclusivi saranno disponibili dal 7 aprile nelle boutique milanesi del brand e sul suo shop online.

Accessibile anche ai quattordicenni, la Fiat Topolino si conferma come simbolo di una mobilità urbana inclusiva e rispettosa dell’ambiente. Questa partnership rappresenta l’eccellenza del design italiano, capace di unire tecnologia, sostenibilità e stile, trasformando ogni spostamento in un’esperienza visivamente appagante.