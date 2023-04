Gomme invernali in estate: si possono usare? Le sanzioni

Utilizzare le gomme invernali in estate oltre ad essere pericoloso per la sicurezza degli utenti della strada può fare rischiare di prendere pesanti sanzioni.

Con l’arrivo della bella stagione si avvicina anche un’importante incombenza per gli automobilisti che riguarda la sicurezza stradale e può trasformarsi in una pesante sanzione se non viene adempiuta. Stiamo parlando del cambio gomme invernali che si deve effettuare in questo periodo dell’anno, ricordiamo infatti che questo tipo di obbligo è previsto dal nostro Codice della Strada già a partire dal 2014 e vieta di circolare con gomme invernali in estate, ad eccezione di alcuni casi.

Se, infatti, l’uso delle gomme invernali nel periodo freddo risultano facoltative perché sono un’alternativa alle catene da neve da portare a bordo dell’auto, sull’uso degli pneumatici estivi la legge non transige. Una soluzione potrebbe essere quella di montare le cosiddette gomme quattro stagioni o “all season”, chi comunque non rispetta l’obbligo rischia pesanti sanzioni nel caso di un controllo su strada da parte delle forze dell’ordine.

Ricordiamo inoltre che la responsabilità della dotazione dei pneumatici adatti è totalmente a carico del proprietario del veicolo che risponde di qualsiasi violazione del codice della strada. Anche nel caso che la vettura fosse stata acquistata di seconda mano, il nuovo proprietario ha l’obbligo di controllare che siano montate le gomme giuste e in caso contrario deve provvedere alla sostituzione di queste ultime.

Possibile infatti che la compagnia presso cui siamo assicurati usi questa dimenticanza come giustificazione valida e sufficiente per non pagarci in caso di incidente.

Gomme invernali in estate: cosa dice il Codice della Strada

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha uniformato il periodo di utilizzo delle gomme invernali, nel periodo compreso tra il 15 Novembre e il 15 Aprile, su tutte quelle strade e autostrade italiane dove viene indicato tramite l’apposita segnaletica stradale. Bisogna precisare che esiste un periodo di tolleranza, infatti una circolare ministeriale sancisce che si può usufruire di questo periodo di tolleranza fino al 15 Maggio.

L’unico caso in cui si può rimanere tranquilli e continuare ad utilizzare le gomme invernali tutto l’anno, p quando il loro codice di velocità è identico alle estive o nel caso in cui la carta di circolazione preveda misure dedicate esclusivamente agli invernali. Solitamente questi pneumatici consentiti sono contraddistinti dalla sigla M+S e rispettano il codice di velocità.

Sanzioni e multe previste per l’utilizzo di gomme invernali in estate

Come accennato in precedenza, il codice della strada il periodo di utilizzo delle gomme invernali, che va dal 15 Novembre al 15 Aprile, ma la legge concede concesso un periodo di tolleranza che dura fino al 15 Maggio, dopodiché si dovrà procedure al cambio gomme estive.

Se si supera questo termine ultimo, si corre il rischio di incorrere in multe per gomme invernali in estate; infatti, se si circola con gomme termiche aventi un codice di velocità inferiore di una o di più classi a quello delle estive, si può ricevere una multa che parte da 419 Euro e può arrivare a 1.682 euro, o insieme al ritiro della carta di circolazione e alla decurtazione di 3 punti patente.

I rischi

Oltre alle multe ella possibilità del ritiro del libretto di circolazione è possibile incorrere ad altri rischi. Ad esempio se si fa un incidente in estate con le gomme invernali montate si rischia che la compagnia assicuratrice non paghi gli eventuali danni. Nel caso siano stati coinvolti anche dei terzi è possibile che l’assicuratore si rivalga su di noi per la cifra spesa. Montare gomme invernali durante l’estate pregiudica, infatti, anche la sicurezza stradale; infatti, con questo se si montano gomme invernali e l’asfalto ha una temperatura molto elevata i tempi di frenata si allungano notevolmente e il grip su strada ne risente negativamente in maniera molto elevata.

È anche una questione di consumi e prestazioni

I pneumatici invernali sono appositamente progettati per essere utilizzati quando la temperatura dell’asfalto risulta inferiore ai 7°. In questo caso, le prestazioni offerte dal pneumatico risultano ideali perché garantiscono la migliore tenuta di strada possibile e ottimi spazi di frenata. Al contrario, se vengono utilizzati quando la temperatura è nettamente più alta di questa soglia, le performance di questo tipo di coperture tende ad abbassarsi in maniera sensibile. Infatti, non solo tenuta e frenata ne risentono, ma anche i consumi di carburanti salgono in maniera esponenziale, così come le prestazioni velocistiche peggiorano.

Quanto durano le gomme invernali in estate?

In estate i pneumatici invernali sono maggiormente soggetti a deformazioni e anche ad usura precoce. La presenza di alte temperature compromettono la funzionalità e il buono stato degli pneumatici invernali che di conseguenza perdono efficienza e diventano anche pericolose. Per quanto motivo la durata gomme invernali in estate è nettamente inferiore a quella normale, ricordiamo inoltre che gli pneumatici devono essere sostituiti quando lo spessore del battistrada scende sotto la soglia di 1,6 mm.

Quali gomme invernali si possono tenere anche in estate?

Alla domanda se si possono usare le gomme invernali in estate, si può rispondere che le uniche coperture invernali utilizzabili anche nella stagione estiva sono quelli che vantano un codice di velocità uguale o superiore a quello riportato sul libretto di circolazione dell’autovettura. Se le gomme utilizzate vantano un indice di velocità inferiore a quello prescritto nel libretto, il loro uso è vietato in estate e di conseguenza ammesso solo nel periodo invernale.

Le gomme termiche in estate si rovinano?

Utilizzare le gomme termiche durante il periodo estivo o comunque quando l’asfalto ha una temperatura superiore ai 30° può provocare dei forti danni allo pneumatico in generale e al suo battistrada. Innanzitutto, lo pneumatico sarà soggetto a deformazione, di conseguenza si potrebbe ovalizzare compromettendo sicurezza, consumi di carburante e stabilità. Inoltre, utilizzando gli pneumatici invernali d’estate sarà possibile un consumo precoce del battistrada, quindi si dovrà procedere prima alla sostituzione delle coperture.