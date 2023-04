Ricarica auto elettrica con il fotovoltaico: cosa serve e incentivi

L’energia del sole è probabilmente la più pulita oggi disponibile. Per questo negli ultimi tempi si sono moltiplicati gli impianti fotovoltaici privati ​​e sempre più case li hanno.Forse i pannelli solari sono uno dei migliori investimenti per ridurre al massimo la bolletta elettrica a fine mese. Pertanto non dovrebbe sorprendere che l’autoconsumo con i pannelli solari sia una tendenza al rialzo.

Tenendo presente che il costo della ricarica delle auto elettriche è inferiore rispetto al rifornimento di un veicolo a combustione e che se lo ricarichiamo a casa con l’energia rinnovabile del sole, la bolletta può ridursi ancora di più. Per questo di seguito vedremo come si può ricaricare un’auto elettrica con i pannelli solari, quale potenza contrattuale è necessaria per ricaricare un’auto di questo tipo o se è possibile ricaricare le batterie di notte quando, logicamente, non c’è luce solare .

I pannelli fotovoltaici per ricaricare l’auto elettrica

Alla base di tutto questo sistema deve esserci naturalmente un impianto fotovoltaico installato a regola d’arte con materiale di qualità che sia affidabile nel tempo. Scegliete un inverter che abbia 10 anni di garanzia e magari pannelli fotovoltaici con garanzia sulla produzione di 25 anni per stare tranquilli. Si tratta di un’installazione che cattura l’energia del sole con pannelli dalla piastra stessa e la immagazzina in potenti sistemi di batterie attraverso un inverter.

Tuttavia ha un grosso inconveniente: funziona indipendentemente dalla rete elettrica. Pertanto è quasi impossibile caricare il veicolo elettrico nelle giornate nuvolose o con poca luce solare, poiché consumerà l’energia accumulata e le batterie si esauriranno.

Il dimensionamento dell’impianto

Per calcolare le dimensioni e la potenza dell’impianto fotovoltaico di cui abbiamo bisogno si può usare la bolletta dell’energia elettrica, prendendo come riferimento il consumo annuo in kWh. Questo dato va suddiviso per un valore pari a 1.100 kWh – 1.500 kWh, a seconda della zona in cui ci troviamo. Il risultato darà la potenza necessaria dell’ìimpianto, compresa tra i 3 e i 5 kWp.

Prendiamo come esempio un’auto che consuma 18kWh per 100km. Se percorri in media 50 km al giorno, il tuo consumo sarà di 9kWh al giorno; a cui dovrai aggiungere il resto del consumo elettrico che hai. Secondo questo calcolo, con un impianto solare domestico di 5kWp, ad esempio, (producendo circa 30kWh al giorno) potrebbe essere sufficiente a coprire il proprio fabbisogno energetico.

Come funziona il fotovoltaico per caricare l’auto elettrica

Il sistema fotovoltaico domestico è composto dai pannelli solari, da un inverter e dagli accumulatori (si può anche scegliere di non installarli e in questo caso l’energia in esubero viene immessa nella rete). L’energia raccolta e accumulata dai pannelli solari viene convertita in corrente elettrica e tramite un cavo di Tipo 2 in dotazione, può trasferire l’energia al vostro veicolo elettrico o ibrido plug-in, di fatto permettendovi di guidare senza pagare il carburante e solo sfruttando l’energia solare prodotta dai pannelli. Una soluzione che, per chi ha una casa che lo consente, unisce il mondo del fotovoltaico alla mobilità elettrica, all’insegna dell’autoconsumo di energia.

Quanti kW sono necessari per ricaricare un’auto elettrica?

La potenza minima di ricarica delle auto elettriche è di 2,3 kW, anche se si consiglia di avere almeno 3,6 kW di potenza. L’opzione più consigliata e utilizzata è avere un punto di ricarica da 7,4 kW. Così, se un giorno fai più chilometri e consumi più batteria, il giorno dopo puoi avere la tua auto elettrica completamente carica.

Ad esempio, una batteria media di un’auto elettrica da 35 kWh impiega circa 15 ore per caricarsi completamente con una potenza di 2,3 kW. Se abbiamo una potenza di 3,5kW, il tempo di ricarica è di 10 ore e si riduce a meno di 5 ore con una potenza di ricarica di 7,4 kW.

Quanti pannelli fotovoltaici servono per ricaricare un’auto elettrica? Come accennato in precedenza, il numero di piastre necessarie per ricaricare un’auto elettrica dipende da numerosi fattori. Ma generalmente sono necessari dai 4 ai 5 pannelli solari.

Esempi:

Ricarica con 4 pannelli solari: un pannello solare fornisce solitamente tra 150 e 500 W di energia, anche se varia a seconda della zona geografica. Supponiamo di vivere in una zona dove non ci sono problemi di ore solari. Abbiamo un’auto con una batteria da 52 kWh, che fornisce un’autonomia di 344 km. Se percorriamo 10.000 km all’anno consumeremo 1.512 kWh di energia all’anno. Avremo quindi bisogno di 4 piastre in grado di generare 375 kWh annui ciascuna.

Ricarica con 5 pannelli solari: abbiamo un’auto elettrica con una batteria da 50 kWh e ci fornisce un’autonomia di 340 km. Se percorriamo 15.000 km all’anno consumeremo 2.205 kWh di energia all’anno, quindi sarà necessario installare 5 pannelli solari in grado di produrre 450 kWh all’anno ciascuno.

Costi e incentivi

Il costo dell’impianto fotovoltaico per ricaricare le auto elettriche dipende da molti fattori, come la materia prima utilizzata, il silicio e la tipologia di pannello scelto dal consumatore. Ad esempio i pannelli monocristallini rappresentano la scelta più costosa, in quanto sono costituiti da cristalli allineati che catturano la luce soprattutto quando i raggi solari si trovano in posizione perpendicolare alla cella.

I pannelli policristallini, al contrario, sono un’alternativa meno costosa, perché formati da cristalli orientati in modo casuale con un’efficienza minore. In linea generale, il prezzo di un pannello policristallino è di circa 70€, mentre quello di un monocristallino è di circa 85€. Per dare un’idea del prezzo dell’intero impianto, tenendo conto che una casa necessita di un impianto di almeno 3 kWh, il costo varia dai 2.500 € ai 3.500€ per kWp di potenza.

Il Superbonus consente di recuperare, in 4 anni, la spesa sostenuta per le colonnine, anche con cessione del credito, sconto in fattura, o supporto da parte di banche e imprese installatrici. I massimali di spesa per poter usufruire di questo incentivo fotovoltaico sono: 2.000 euro per le unità unifamiliari e per le unità situate in abitazioni plurifamiliari ma indipendenti; 1.500 euro per le unità plurifamiliari e per i condomìni, per un massimo di 8 colonnine elettriche; 1.200 euro per le unità plurifamiliari e per i condomìni che necessitano di più di 8 colonnine elettriche. Qui vi spieghiamo come ricaricare l’auto elettrica in condominio.