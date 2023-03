I 5 borghi più belli d’Italia da scoprire in auto in primavera

In questa guida vi suggeriamo 5 borghi d’Italia che si possono raggiungere in auto e che si rivelano perfetti per una gita ad alto tasso di… bellezza.

L’Italia è senza dubbio uno dei più bei posti da scoprire in auto, ancora di più con il sole della bella stagione. Bellezze architettoniche, cibo e divertimento a volontà si nascondono infatti tra i borghi più belli da scoprire in macchina in primavera. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare una breve e pratica guida capace di suggerire ai nostri lettori il perfetto road trip italiano in primavera per scoprire alcuni dei posti italiani caratteristici da non perdere assolutamente.

Di seguito troverete infatti una lista di borghi italiani da visitare in primavera che spaziano da nord a sud della nostra penisola e che comprendono sia zone di mare che l’imperdibile entroterra del nostro meravigliosa, quanto variegato paese. Prima di intraprendere uno dei possibili viaggi in macchina in Italia, suggeriamo di leggere come si pianifica il percorso con Google Maps, in modo da trascorrere weekend fuori porta nei borghi italiani nel massimo relax e senza brutte sorprese.

VERNAZZA, Cinque Terre, La Spezia

Se si vuole godere della bellezza del mare ligure, assaggiando le prelibatezze locali affacciati su un panorama mozzafiato, il pesino di Vernazza, nelle cinque terre, probabilmente è il posto ideale che fa per voi. Visto che le Cinque Terre sono letteralmente prese d’assalto da frotte di turisti durante l’estate, probabilmente il periodo migliore per visitare Vernazza è la primavera.

Per raggiungere questo paesino di pescatori, arrivando da Genova o da La Spezia si deve percorrere l’autostrada A12 fino al casello di Brugnato. Da qui si prosegue in direzione Borghetto Vara e Pignone, per poi seguire le indicazioni per Vernazza. Da Brugnato a Vernazza la distanza è di 30 km, tempo di percorrenza 50 minuti.

BORGHETTO SUL MINCIO, Verona

Se si sceglie di andare verso est, in provincia di Verona, non bisogna lasciarsi scappare Borghetto sul Mincio, frazione di Valeggio. Questo piccolo paesino medievale è considerato uno dei più bei Borghi d’Italia e si distingue per le sue antiche fortificazioni e i caratteristici mulini ad acqua, tutt’ora funzionanti. Una delle cose più piacevoli è perdersi tra i vicoli del paese, attraversando il ponte visconteo, e godendo delle piccole case e delle costruzioni che risalgono all’epoca scaligera.

Per arrivare in auto si deve percorrere l’autostrada A4, direzione Venezia, per poi imboccare l’uscita Peschiera del Garda e seguire per Valeggio sul Mincio/Parco Sigurtà e successivamente per Borghetto. Se si vuole godere un viaggio più lento e piacevole, consigliamo è quello di uscire a Sirmione per godersi l’incantevole passeggiata on the road.

CIVITA DI BAGNOREGIO, Viterbo

Tra i borghi italiani da visitare in primavera spicca Civita di Bagnoregio, definita la “La città che muore” dallo scrittore Bonaventura Tecchi che vi trascorse la sua giovinezza. Questo perché il paese è posizionato su un colle di tufo situato nella Valle dei Calanchi che con il passare del tempo sarà destinato inesorabilmente sgretolarsi e crollare per l’erosione delle calamità atmosferiche.

Il paesino può essere girato esclusivamente a piedi e si raggiunge attraversando un ponte a gradini. Il piccolo borgo è abitato da 16 residenti, ma d’estate si riempie di turisti e di attività culturali e ludiche. Non mancano inoltre ristoranti tipici e bancarelle con prodotti di produzione locale. Per raggiungere in auto Civita di Bagnoregio, se si proviene da nord, prendere l’autostrada A1 e uscire a Orvieto: il paese si raggiungerà dopo circa 18 km di strada. Se si proviene da sud, imboccare l’autostrada A1 uscita Attigliano (per Bagnoregio 30 km, circa 35 minuti); percorrere la Strada Provinciale 19 Valle del Tevere e la Strada Provinciale 5 Teverina passando per Castiglione in Teverina.

GALATINA, Lecce

Se si ha l’imbarazzo della scelta per un weekend fuori porta nei borghi italiani, un’ottima soluzione potrebbe essere la meravigliosa Galatina, paesino in provincia di Lecce. Questo piccolo borgo immerso nel Salento può contare sulla presenza di alcuni imperdibili capolavori architettonici di età tardo barocco. Tra questi spiccano pietre miliari come la Chiesa Madre e la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, entrambe perfettamente conservate e splendidamente affrescata.

Da non perdere anche capolavori come la Torre dell’Orologio e Palazzo Orsini. Oltre a fare i turisti, Galatina invita a perdersi tra le vie del centro storico, dove è possibile apprezzare le antiche costruzioni, come palazzi, case barocche e le meravigliose piazze, il tutto baciato dal caldo sole pugliese. Consigliamo inoltre di provare la cucina tipica locale, tra cui il celebre pasticciotto leccese, vera leccornia del luogo.

Se si vuole raggiungere Galatina in auto da nord, è necessario arrivare a Bari e successivamente imboccare la superstrada per Lecce. A questo punto, senza entrare nel capoluogo di provincia salentino, si deve percorrere la tangenziale Ovest e successivamente prendere l’uscita S.S. 476 per Galatina.

Stilo, Reggio Calabria

Famosa anche per aver dato i natali al filosofo Tommaso Campanella, il borgo di Stilo che si trova in Calabria (Provincia di Reggio), è un posto ideale per un weekend primaverile. Arroccato a 400 metri sul livello del mare, Stilo è una Ex colonia Greca eretta per proteggere la popolazione locale dalle incursioni dei Saraceni, inoltre poteva vantare alte mura di cinta e ben cinque porte, si cui è rimasta oggi soltanto Porta Stefanina.

Il paesino presenta un intricato groviglio di viuzze che permettono di raggiungere le caratteristiche case, costruite l’una attaccata all’altra. Per arrivare in auto a Stilo, da nord percorrere l’Autostrada A3 fino all’uscita Lamezia Terme. Successivamente prendere la statale per Catanzaro, dopodiché imboccare la statale 106 jonica fino al bivio Monasterace per poi prendere la statale 110.

Se si arriva da sud, percorrere l’autostrada A3 fino all’uscita Rosarno, prendere la Superstrada Jonio-Tirreno per Marina di Gioiosa Jonica e successivamente la statale 106 fino al bivio per Stilo. Questi cinque sono solo alcuni dei weekend fuori porta nei borghi italiani che si possono fare nella nostra meravigliosa penisola e che vi suggeriremo nelle prossime guide del nostro magazine.