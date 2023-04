5 strade panoramiche in Toscana da percorrere in auto

Per trascorrere una perfetta vacanza on the road in auto non si possono perdere le più belle 5 strade panoramiche in Toscana.

La Toscana non è solo una delle regioni più belle e romantiche d’Italia, ma è uno dei luoghi più amati di tutto il globo, per merito dei suoi splendidi paesaggi ricchi di storia, cultura e anche divertimento. La toscana è un posto ideale anche per chi ama i viaggi “on the road”, visto che può contare su oltre 400 chilometri di autostrade, circa 900 km di strade statali, e ben 1500 km di strade ex statali, regionali o provinciali da percorrere lentamente o tutto d’un fiato.

Chi sceglie di visitare la Toscana on the road ha soltanto l’imbarazzo della scelta tra i tantissimi percorsi che questa splendida regione mette a disposizione. In questa guida cercheremo di “raccontare” alcuni tra le strade più belle da percorrere in Toscana che ci porteranno tra le dolci colline, vigneti e meravigliose cascine che valgono la pena di essere assaporate e vissute. Ora non ci resta che immergerci tra gli itinerari in Toscana da non perdere che elencheremo qui di seguito. Per viaggiare senza stress meglio controllare l’auto prima della partenza. Un altro ottimo consiglio è quello di scegliere un auto comoda che ci accompagni nei nostri viaggi in Italia.

La Chiantigiana

Se si sceglie di visitare la Toscana in auto, tra le strade non perdere spicca la Chiantigiana che oltrepassa tutta la zona del Chianti da Firenze fino a Siena. Si tratta di uno dei percorsi in auto da non perdere, infatti si resterà innamorati delle sue colline ricche di vigneti e uliveti, senza tralasciare tenute, case e architettura sacra dalla rara bellezza. Per percorrere la Chiantigiana è necessario prendere da Firenze la SS222 in direzione Greve in Chianti. In seguito, si procede verso i paesi Panzano, Radda in Chianti o Castellina. Tra le opzioni è possibile arrivare fino alla Valdelsa e a San Gimignano, senza tralasciare borghi meravigliosi come Monteriggioni, per poi raggiungere la città del Palio, ovvero Siena. Sulla strada non mancano castelli come Brolio, Meleto, Castagnoli, ma anche rocche e casali, senza dimenticare paesi storici come Spaltenna, Vertine e Barbischio.

Via Francigena

Tra le strade più antiche d’Italia troviamo senza dubbio la via Francigena, sfruttata per centinaia e centinaia di anni come collegamento e per scambi commerciali per tutta la nostra penisola. Conosciuta anche come Via del sale, è una delle strade panoramiche in Toscana più incredibili da vivere in auto. Si rimane letteralmente a bocca aperta quando si attraversano le due vallate più belle, ovvero la Val di Pesa e la Val d’Elsa, che si snodano tra salite e discese, regalando perle di assoluta bellezza come il borgo di San Gimignano.

Va D’Orcia

Se amate i paesaggi delle fiabe e non resistiti al profumo e al sapore del vino, la Val d’Orcia è la terra che fa per voi, con le sue strade costeggiate da filari di cipressi e i suoi borghi dall’aspetto incantato. Questa zona si può visitare in auto percorrendo la SP14 visitando luoghi di incredibile bellezza: da non perdere Montepulciano per le sue prelibatezze culinarie e le sue cantine sopraffine, senza dimenticare Bolgheri e i suoi celebri cipressi. Queste terre non sono belle soltanto per gli automobilisti, ma sono ideale per i camperisti che possono campeggiare in libertà nelle numerose aree soste e campeggi.

La Maremma

Tra le strade panoramiche in Toscana da non perdere consigliamo la SS1 partendo da via Aurelia Nord nella Maremma grossetana, sfiorando la meravigliosa Capalbio e accarezzando la Costa d’Argento, partendo dall’Argentario e fino ad arrivare a Talamone. A questo punto consigliamo di imboccare la SP161 per attraversare Orbetello e visitare il promontorio dell’Argentario, gustando panorami mozzafiato che si affacciano sul Golfo di Talamone, sull’Isola del Giglio e su Giannutri.

Casentino

Il fiume Arno attraversa l’ampia valle del Casentino sottolineando la bellezza dei monti del Pratomagno che lambiscono questa terra. Viaggiando sulla SR71 si passa da Arezzo e si attraversa Bibbiena, subito dopo si costeggia il fiume Arno, in modo da raggiungere Poppi, magico borgo dove si erge il castello medioevale dei Conti Guidi. Continuando verso Campaldino si proseguendo sulla destra per prendere la strada del Bidente che porta fino a Pratovecchio. Da qui si imbocca la vi collinare per raggiungere la roccaforte di Romena, oppure si possono visitare la la pieve di San Pietro a Romena, costruzioni romaniche del Casentino.