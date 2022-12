Natale in moto: dove andare in viaggio durante le feste

Una selezione degli itinerari più belli e caratteristici da percorrere in moto in inverno. Dai mercatini di Natale del Trentino al caldo di Tenerife.

Vuoi aggiungere un tocco di emozione alle festività natalizie di quest’anno? Se quest’anno vuoi vivere una vacanza natalizia davvero speciale, ti suggeriamo di immergerti in un’avventura indimenticabile: Natale in moto. Ti suggeriamo dove percorrere sulla due ruote i percorsi più spettacolari lungo alcune delle strade più belle e speciali in Italia e in Europa. Preparati ad immergerti in paesaggi impressionanti, pieni di natura e vita. Scoprirai luoghi in cui non potrai fare a meno di tornare e avrai un ricordo unico di questo Natale! Prima di salire in sella, però, dai un’occhiata ai nostri consigli sulla guida sicura d’inverno.

Tour natalizio in moto: ecco cosa vedere

Mercatini di Natale Italiani

Il Natale in Trentino è sicuramente uno dei più caratteristici nel nostro paese. La neve sicuramente non manca e l’ambiente è quello ideale per godersi la magia delle feste. E unire un viaggio in moto con la meraviglia dei mercatini di Natale è secondo noi l’ideale. Il Natale in Alto Adige offre la possibilità di realizzare questo sogno e di scoprire l’artigianato locale, ma anche le bontà della cucina locale grazie ad un ricco palinsesto di eventi e appuntamenti per grandi e piccoli all’insegna del divertimento, del buon cibo e della magia delle luci e dei colori di questo periodo. Da Bolzano a Trento, sono tantissime le località dove vale la pena visitare i mercatini di Natale in Trentino Alto Adige. Ecco le più importanti.

Christkindlmarkt, Bolzano: Bolzano è il capoluogo dell’Alto Adige e si trova sulla direttrice Verona – Brennero, nella Regione Trentino-Alto Adige. Se ti trovi in ​​questa bellissima città durante il periodo natalizio, ti consigliamo di visitare il suo bellissimo mercatino di Natale, situato in Piazza Walther. Troverai bancarelle splendidamente illuminate, musica di sottofondo e l’inconfondibile profumo di vin brulè nell’aria, il tutto dominato dall’imponente albero di Natale che completa la cartolina natalizia. Si dice che il mercatino di Natale di Bolzano sia il più grande d’Italia e il più longevo. Troverai sempre qualche attività interessante, sia per bambini che per adulti.

Mercatino di Natale di Trento: Trento è il capoluogo della regione Trentino Alto-Adige nel nord Italia. Tra Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti si estende il suo mercatino con bancarelle di legno. Addobbato da luci multicolori potrai percepire mentre cammini tutti i sapori e i profumi della gastronomia trentina. Attraversalo con calma e prenditi delle pause, perché i mercatini ti offrono un’esperienza natalizia completa. In questo mercatino puoi trovare bellissimi oggetti di artigianato locale, sia che tu stia cercando un souvenir, una decorazione natalizia o un regalo di Natale. Chiudi gli occhi e inspira, potrai sentire i profumi del cibo e del vino. Una delle caratteristiche di questo mercatino è la sua consapevolezza ecologica ed è considerato un “mercato verde”, poiché la sostenibilità è molto importante e vengono prese tutte le misure per evitare gli impatti negativi che questo mercato può avere sull’ambiente.

Meraner Weihnacht, Merano: Merano è al centro di una conca, dove si incontrano la Val Passiria, la Val Venosta e la Val d’Adige. Qui troverete un altro dei mercatini di Natale più importanti d’Italia situato in Piazza della Rena. Ogni anno questo mercato mostra tutta la sua bellezza con i suoi abeti pieni di luci e bellissime bancarelle dove acquistare originali souvenir. Puoi sempre goderti la deliziosa gastronomia locale, i suoi prodotti tradizionali e diversi eventi per adulti e bambini. Vi consigliamo di visitare altri mercatini di Natale nelle vicinanze, come quelli di Lagundo, Lana, Castel Tirolo e il più alto d’Europa, che si trova al rifugio Enzian Alm, in Val Martello, a 2.160 metri di altitudine!

Mercatino di Natale di Bressanone: Bressanone si trova nel cuore dell’Alto Adige, immersa nella grande conca brissinese. Il suo mercatino di Natale si trova in Piazza Duomo, ed è uno dei più frequentati d’Italia, oltre ad essere uno dei più interessanti. Durante il tuo tour troverai piccole e affascinanti botteghe artigiane piene di lunga tradizione e magiche gite in carrozza. Potrai inoltre ammirare bellissimi presepi fatti a mano, oggetti in legno intagliato, oggetti in vetro, figure in ceramica e piatti tipici. Fate sempre molta attenzione, perché non vogliamo farvi perdere i concerti di Natale che troverete durante la vostra visita a Bressanone.

Mercatini di Natale all’estero

Mercatino di Natale di Dresda (Germania): se vuoi viaggiare su una moto comoda a Natale, dovresti considerare Dresda (in Germania) come una possibile destinazione, soprattutto per il suo mercatino di Natale noto come Striezelmarkt, che si tiene regolarmente dal 1434. Di conseguenza, è uno dei mercatini di Natale più antichi di mondo e attira più di 2,5 milioni di visitatori ogni anno con le sue 240 bancarelle.

I mercatini di Vienna (Austria): i mercatini di Natale a Vienna sono davvero una tradizione secolare. I precursori risalgono al Medioevo quando nel 1298 Albrecht concesse ai cittadini di Vienna il privilegio di avere un mercato di dicembre o “Krippenmarkt”. Da allora il carattere e la prevalenza di questi mercati è cambiato notevolmente. Oggi viene venduta un’ampia varietà di regali stagionali e si gode l’atmosfera dell’Avvento.

Mercatini di Strasburgo (Francia): l‘atmosfera della città in questo periodo dell’anno è unica. Le facciate e le strade sono nei loro abiti migliori, le vetrine illuminate scintillano, il profumo di cannella e spezie evoca ricordi d’infanzia e i canti natalizi risuonano sotto le volte delle chiese. L’intera città diventa uno scenario incomparabile e affascinante. Nelle strade, nelle piazze e nelle piazzette della città, quasi 300 stand fantasiosamente illuminati e decorati offrono ai passanti un’ampia varietà di prodotti per preparare degnamente le feste natalizie: regali originali, oggetti tradizionali per addobbare l’abete… senza dimenticare i dolci tradizionali (in particolare i biscottini natalizi detti bredle e il vin brulè).

Mercatini di Natale di Stoccolma (Svezia): che ti piaccia un Natale tradizionale o contemporaneo, Stoccolma ha qualcosa da offrirti. Visita un mercatino di Natale, mangia glögg e pan di zenzero e fai acquisti sotto le bellissime decorazioni natalizie che ogni anno illuminano la città. Stoccolma vanta non meno di sei mercatini di Natale in tutta la città, dal classico al contemporaneo. I mercatini si tengono tradizionalmente durante l’Avvento, il che significa che la maggior parte terminerà prima della vigilia di Natale. Ci sono diversi mercatini di Natale sparsi in tutta la città. Negozi di boutique di design si affiancano a eccentrici caffè e gallerie. L’inverno è un ottimo periodo per visitare Stoccolma, poiché l’acqua gela intorno alla città, conferendole un’atmosfera romantica e unica. Pattinaggio sul ghiaccio all’aperto, imponenti vetrine e il tradizionale vin brulè svedese (glögg) contribuiscono a creare un’atmosfera festosa. È l’ambiente perfetto per fare shopping e trascorrere un lungo weekend.

Mercatino di natale di Bruges (Belgio): L’atmosfera natalizia che si respira a Bruges è inconfondibile e caratteristica. Tra i canali della città e gli edifici medievali si respira l’aria natalizia con le musiche tradizionali e le luci di Natale. Mentre passeggiate tra i mercatini potrete riscaldarvi con un caldo e gustoso gluwein e assaggiare gli Speculoos, i biscotti a forma di Babbo Natale. Inoltre, una volta saliti sulla torre civica, il Belfort, potrete ammirare il panorama mozzafiato dall’alto: Bruges si mostrerà ancora più affascinante.

La piazza principale di Bruges è il punto focale del mercatino di Natale ed è piena zeppa di bancarelle di cibo, bevande e artigianato e un pezzo centrale della pista di pattinaggio sul ghiaccio, tutto nello splendido sfondo del Campanile di Bruges.

Mete calde sulle due ruote

Se invece siete freddolosi e vi piace viaggiare in moto a temperature miti, senza la scomodità della pioggia, del vento gelido o della strada ghiacciata, in Europa esistono delle mete gradevoli da visitare nella stagione più fredda anche in moto.

La prima è Tenerife, una delle Isole Canarie spagnole, a poche miglia dalla costa del Marocco. Le temperature di gennaio si aggirano in media intorno ai 17 gradi Celsius, quindi questo elemento non dovrebbe preoccuparvi, anzi. L’ideale per godersi i sole anche in inverno.

E poi c’è la Grecia. Se c’è una cosa per cui è conosciuta – a parte il suo splendore storico – è l’enorme quantità di isole che circondano la terraferma. Una di queste è Cefalonia, che condivide la latitudine con la capitale Atene ma è situata nella parte occidentale della Grecia, a circa 10 chilometri al largo di Vasiliki. Ideale da girare in moto in inverno.

Non lontanissima dall’Italia, poi, c’è l’Andalusia, in Spagna. E poiché la regione raramente vede la pioggia, si bagna continuamente alla luce del sole ed è caratterizzata da una quantità infinita di splendidi colpi di scena panoramici, è un ambiente perfetto per viaggiare in moto in inverno.

A soli 250 chilometri dalla Spagna continentale, poi, c’è Maiorca. È una delle isole più esotiche del Mar Mediterraneo: i suoi paesaggi immersi nel verde e la sua splendida costa dovrebbero essere abbastanza convincenti da fare le valigie e salpare per l’isola. Gode di un tipico clima mediterraneo con estati calde e secche e inverni miti.

Ma se volete rimanere in Italia, alle antipodi dei mercatini natalizi del Trentino c’è la Sicilia. Tra le isole del Mediterraneo, noi italiani lo sappiamo bene, è una delle più spettacolari, suggestive, e soprattutto miti. E soprattutto le temperature in questa parte d’Italia raramente superano i 14 gradi in inverno…

Ad ogni modo, se volete approfondire vi raccontiamo al dettaglio queste mete nella nostra guida sulle mete invernali europee.