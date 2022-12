Chi ha detto che in inverno non si va in moto? La stagione fredda, certo, non è la più ideale e piacevole per viaggiare in moto, ma i veri appassionati delle due ruote non si arrendono di fronte alle condizioni climatiche pur di non perde l’ebrezza di una delle passioni più belle al mondo… Ecco perché in questo articolo vi proponiamo una guida agli Itinerari invernali in moto: i 5 più belli d’Europa e da non perdere. Prima di partire, però, leggete bene i nostri consigli per la guida sicura in modo d’inverno.

Indice Tenerife Grecia Andalusia Sicilia Maiorca

Tenerife

La prima è Tenerife, una delle Isole Canarie spagnole, a poche miglia dalla costa del Marocco. Le temperature di gennaio si aggirano in media intorno ai 17 gradi Celsius, quindi questo elemento non dovrebbe preoccuparvi, anzi. L’ideale per godersi i sole anche in inverno.

Potresti prendere in considerazione l’idea di noleggiare una moto, poiché le tariffe del noleggio supereranno la cifra che dovresti pagare per far spedire la tua moto adatta per lunghi viaggi dalla terraferma. E visto che Tenerife è un’isola vulcanica scolpita da eruzioni nel corso della sua storia, sarebbe sciocco non iniziare con un giro su El Teide, il terzo vulcano attivo più grande del mondo.

Il più emozionante giro sul famigerato “sputafuoco” di lava ti porterà da Vilaflor attraverso lo scenario lunare e le grandi altezze del Parque Nacional del Teide, ritornando poi vorticosamente verso l’Arafo in direzione est.

Altro itinerario interessante sull’isola passa attraverso il Nord di Tenerife: da Las Mercedes a San Andrés è un itinerario meno turistico ma offre una strada infinitamente tortuosa che ti farà attraversare il Parque Natural de Anaga. Questa volta però in uno scenario molto diverso: non una superficie lunare come le altre parti dell’isola, ma panorami montani incastonati nel verde, campi terrazzati e boschi.

Grecia

Se c’è una cosa per cui la Grecia è conosciuta – a parte il suo splendore storico – è l’enorme quantità di isole che circondano la terraferma. Una di queste è Cefalonia, che condivide la latitudine con la capitale Atene ma è situata nella parte occidentale della Grecia, a circa 10 chilometri al largo di Vasiliki. Per meno di 20 euro, un traghetto porterà te e la tua moto sull’isola in circa un’ora. Lì potrete esplorare le spettacolari strade costiere e di montagna tra il porto di Fiskardo a nord, e le infinite spiagge a Skala.

La tortuosa strada di montagna verso lo splendido villaggio portuale di Assos merita il tuo tempo e una deviazione. Le temperature non scendono spesso sotto i 15°C in inverno, ma una tuta antipioggia potrebbe rivelarsi uno strumento utile nel tuo bagaglio.

Andalusia

Tornando alla Spagna, abbiamo selezionato una regione molto amata dai motociclistici: l’Andalusia! E poiché la regione raramente vede la pioggia, si bagna continuamente alla luce del sole ed è caratterizzata da una quantità infinita di splendidi colpi di scena panoramici, insomma un ambiente sorprendente. Prendiamo ad esempio la strada da Marbella a Ronda, che i locali chiamano “El Camino Ingles” poiché fu costruita dagli inglesi che fuggirono dal caldo estivo di Gibilterra puntando al clima mite vicino a Ronda. Si può scegliere l’approccio originale a questoitinerario – A377 verso Casares e A369 da Gaucin in poi – oppure optare per il versante più impegnativo che si estende per oltre 40 chilometri da La Heredia a Ronda, El Madroñal. Una catena apparentemente infinita di ampi tornanti che non solo aumentano il battito del cuore, ma regalano anche panorami mozzafiato. Per finire una visita a Ronda è d’obbligo, poiché il villaggio si aggrappa alla montagna, penzolando sopra la gola sbalorditiva che il fiume Guadalevín ha scavato nel corso della storia.

Sicilia

Tra quelle del Mediterraneo, noi italiani lo sappiamo bene, la Sicilia è una delle più spettacolari, suggestive, e soprattutto miti. Verso nord, ad esempio, ti suggeriamo di girovagare con la tua moto da Campofelice di Roccella attraverso e intorno al Parco delle Madonie per un giro storico, poiché è esattamente il luogo in cui si svolgeva la Targa Florio nei primi anni del 1900, una delle gare automobilistiche più dure della storia. No, la strada non si classificherà come la migliore superficie su cui tu abbia mai guidato e le temperature in questa parte d’Italia raramente superano i 14 gradi in inverno, ma viaggerai in una terra da favola. Aggiungi una totale mancanza di turisti durante questo periodo dell’anno e difficoltà a trovare rettilinei in strada, e sai che il gioco è fatto.

Maiorca

A soli 250 chilometri dalla Spagna continentale, Maiorca è una delle isole più esotiche del Mar Mediterraneo: i suoi paesaggi immersi nel verde e la sua splendida costa dovrebbero essere abbastanza convincenti da fare le valigie e salpare per l’isola. Gode di un tipico clima mediterraneo con estati calde e secche e inverni miti. L’isola è piuttosto montuosa e uno dei suoi gioielli è la Sierra de Tramontana, fantastica da contemplare e da attraversare in moto. Le condizioni climatiche sono variabili a seconda della località: i venti prevalenti provengono da nord-ovest, quindi da sud-est tendono ad essere più caldi e secchi, ma 300 giorni di sole all’anno assicurano quasi un viaggio soleggiato. Insomma, al 99% qui non avrete bisogno delle catene da neve per la moto…