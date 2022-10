Catene da neve per moto: come preparare la moto all’inverno

In questa guida affronteremo lo spinoso argomento delle catene da neve per moto e più in generale come preparare la moto per l’inverno. Prima di iniziare, sembra doveroso fare una importante premessa: andare in moto sulla neve è decisamente sconsigliato, oltre come molto pericoloso. Detto questo, non possiamo esimerci da toccare questo argomento perché interessa tanti centauri.

Di conseguenza, questa guida potrà risultare molto utile a chi decide di utilizzare il suo mezzo a due ruote anche con condizioni climatiche estreme. Ricordiamo inoltre che esiste una legge che vieta alle moto di circolare quando nevica. Ovviamente, risulta possibile utilizzare il proprio mezzo a due ruote sulla neve se si è in spazi privati, lontano da pericoli esterni.

Se ci si vuole avventurare in questa pratica, è bene ricordarsi che bisogna avventurarsi con la moto sulla neve solo se quest’ultima è preparata nel modo giusto. In questo ultimo caso consigliamo ruote tassellate, calze o catene che aumentino l’aderenza del veicolo.

Catene da neve per moto

Purtroppo, non esistono catene da neve omologate per i veicoli a due ruote, quindi non possiamo parlare di eventuali migliori catene da neve da moto o catene da neve per scooter. L’unica eccezione sono le Wunderlich. L’alternativa è quella di montare delle catene da auto o eventualmente adattarle alla propria moto. Per fare questa ultima operazione è necessario togliere qualche maglia, forzandole con una pinza. Ricordiamo inoltre che le maglie tonde sprofondano nei tasselli, di conseguenza abbiamo bisogno di quelle quadre. Questo tipo di maglie si chiamano rompighiaccio e garantiscono un’ottima aderenza sulla neve pressata.

Le Calze

Anche se molti le sconsigliano per la loro durata, utilizzare le calze per gomma della moto può essere un’interessante alternativa. Per sfruttarle al meglio le calze da neve su una moto bisogna tagliarle, accoppiarle con il velcro e successivamente fissate con delle fascette. Il vantaggio rispetto alle catene e che dovrebbero essere più facili da montare.

I Chiodi

I chiodi sono forse la soluzione più sicura da usare sulla neve. Non sono complicati da montare e offrono un’ottima aderenza sulla neve pressata, inoltre esistono di diverse misure. Quelli corti possono essere utilizzati senza problemi anche sull’asfalto asciutto, ovviamente facendo molta attenzione a pieghe e frenate.

Gomme tassellate

Le gomme che sfoggiano sulla spalla la sigla M + S (Mud e Snow), ovvero fango e neve non devono ingannare. Questo perché si tratta di tassellate a mescola dura e risultano poco efficaci sulla neve. Tra i pneumatici invernali, Molto meglio le tassellate da enduro dotate di una mescola morbida.

Gomme da neve

Sul mercato esistono una serie di gomme da neve per moto, ma bisogna essere molto cauti con il loro utilizzo. Queste gomme non ti fanno piantare sulla neve, ma mentre si guida bisogna fare molta attenzione. Questo perché una frenata sbagliata o un’accelerata troppo spinta potrebbe essere fatale.