Arrivare a destinazione e poter contare su un’auto per muoversi e conoscere il luogo secondo i propri ritmi è la soluzione migliore per poter vivere al meglio le vacanze in esplorazione. E numerose sono le destinazioni uniche nella stagione invernale. Per questo il team di Motori.it ha selezionato per voi 5 itinerari invernali in Europa da visitare con l’auto, ovviamente guidando in sicurezza.

Dal Danubio alle Alpi

Grazie a questo viaggio conoscerai gli angoli più belli dell’Austria, con le Alpi e il Danubio come protagonisti principali. Il percorso inizierà a Vienna, dove consigliamo di visitare i palazzi Hofburg e Schönbrunn. Continua il tuo viaggio verso Salisburgo, la città natale di Mozart. C’è la sua casa-museo. Dopo aver visitato questa città vi consigliamo di andare a Innsbruck dove si trova il museo Swarovski. Altre attrazioni turistiche della città sono il Palazzo Imperiale, la composizione del Tettuccio d’oro e il suo trampolino per il salto con gli sci. Infine dirigetevi verso Hallstatt e arrivate a Graz. E con le migliori app per viaggiare in auto sicuramente scoprirete altri luoghi interessanti da visitare.

Lapponia, Capo Nord e isole Lofoten

Goditi un’esperienza a Capo Nord dove puoi goderti l’aurora boreale. Uno spettacolo mozzafiato che vale la pena nonostante il freddo. Il periodo migliore per vederla è proprio l0inverno, fino ai primi di aprile, tra le 22:00 e le 2:00. Durante questo tour potrai anche incontrare Babbo Natale all’ufficio postale della città di Rovaniemi, dove inizia questo percorso. Oppure avventurati nel Circolo Polare Artico alla scoperta della cultura Sami, considerata l’unica popolazione indigena del Vecchio Continente. Puoi anche assaggiare la sua gastronomia basata principalmente sulla carne di renna. Inoltre, puoi praticare attività come trekking, kayak, gite in slitta, motoslitte, ecc.

Highland scozzesi

Se sei un fan della serie Outlander, non puoi perderti questo percorso dove conoscerai le montagne, i castelli, i fiumi e i pittoreschi villaggi delle Highlands scozzesi. Durante il percorso seguirai le orme di Claire e Jamie attraverso Inverness nel 1743, anche se in realtà la città è Falkland. Non troverai nemmeno Cranesmuir come tale, dato che in realtà si chiama Culross. Lungo la strada potrai vedere altri luoghi iconici della serie come Hopetoun House, Blackness Castle o Linlithgow Palace.

Fiordi Norvegesi

In questo percorso puoi scoprire cascate, valli e ghiacciai. I fiordi norvegesi e il loro paesaggio sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità. Alcuni esempi di questi fiordi sono: Sognefjorden, Aurlandfjorden e Nærøyfjorden e Geirangerfjorden. In questo viaggio epico, inoltre puoi anche visitare scogliere solitarie e città come Bergen o Stavanger. Inoltre, puoi goderti diverse attività all’aperto.

Anello islandese

Ti consigliamo di prendere la Route 1, nota anche come Ring Road. È una strada asfaltata di oltre 1.300 chilometri dove scoprire incredibili meraviglie. Consigliamo anche di fare un giro intorno a Reykjavik per conoscere i caldi laghi e la costa ricca di fiordi. Qui puoi vedere l’aurora boreale, vedere le balene nelle acque a sud del circolo polare artico e le foche nella laguna di Jökulsárlón. Un’altra opzione da visitare è il più grande parco nazionale d’Europa di Jules Verne. Oltre a vedere crateri, grotte, cascate, iceberg e campi di lava…