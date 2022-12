Vetri auto appannati d’inverno: cause, soluzioni e come evitarlo

Indubbiamente è uno dei problemi di guida invernale più comuni: la condensa appare sui vetri e che complica notevolmente la visibilità. Per questo vi diamo una serie di consigli per evitare questo problema che aumenta ancora di più con la pioggia e con meno ore di luce diurna, fattori determinanti quando si parla di visibilità in auto durante i mesi autunnali e invernali. Qui vi spieghiamo invece come effettuare la manutenzione della carrozzeria in inverno.

Perché si appannano i vetri dell’auto?

La causa di questo fenomeno è la differenza di temperatura tra l’esterno e l’interno del veicolo. La condensa si crea quando l’umidità nell’abitacolo si raffredda improvvisamente e si condensa sui finestrini. In alcuni casi il freddo è così intenso che anche gli specchietti si appannano, mettendo a rischio la sicurezza stradale.

Come spannare i vetri dell’auto?

Previeni l’umidità

Un buon metodo per evitare l’appannamento dei finestrini ed evitare l’umidità all’interno dell’abitacolo è avviare l’auto e lasciarla girare al minimo per qualche minuto. In questo modo il motore si scalderà e la temperatura nell’abitacolo del veicolo sarà adeguata al disappannamento dei vetri. Inoltre, fino a quando l’olio non aumenta la sua temperatura, l’aria condizionata non sarà calda, il che impedirebbe l’avvio del seguente consiglio.

Accendi l’aria condizionata

La soluzione più diretta ed efficiente è utilizzare la massima potenza per il condizionamento dell’aria calda. In questo modo l’acqua che si accumula nei cristalli evaporerà. Molte auto hanno una funzione in cui il condizionatore d’aria è direttamente sul parabrezza dell’auto. Per quanto riguarda gli specchietti, nelle auto più moderne è presente una funzione che li riscalda.

Pulisci periodicamente finestrini e parabrezza

Per garantire un’ottima visibilità durante la guida è sempre uh buon consiglio mantenere puliti sia i finestrini laterali anteriori che l’intero parabrezza. Mantenerli puliti e lavarli periodicamente aiuta a prevenire anche l’effetto di appannamento.

Mantieni gli interni asciutti

Se avete proceduto a lavare l’auto d’inverno e notate che i sedili sono bagnati o umidi, munitevi di una stufa elettrica, inseritela nell’abitacolo e lasciate evaporare i residui di bagnato dal sedile in pochi minuti. Ricordatevi di lasciare i finestrini dell’auto leggermente aperti.

Come evitare l’appannamento di parabrezza e finestrini dell’auto

Calza con silice

Il rimedio è semplicissimo. Dovete soltanto riempire un calzino con dei cristalli a base di silicio (quelli comunemente venduti per riempire le lettiere dei gatti). Una volta fatto questo, fate un nodo poi inserite il calzino all’interno dell’altra calza della coppia e annodate di nuovo. Posizionatelo all’interno della vostra macchina, meglio se vicino ai finestrini, farà in modo che non dobbiate mai più preoccuparvi dell’appannamento dei finestrini dell’auto.

Spray antiappannamento

Se ne trovano di diversi tipi in commercio ma una buona ricetta per farlo in casa è una miscela di due parti di acqua e una parte di aceto bianco. È consigliabile applicarlo sul vetro con un pezzo di giornale.

Abbassa i finestrini

L’ultimo rimedio rapido per evitare che si appanni il parabrezza durante la marcia è abbassare i finestrini dell’auto.