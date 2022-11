In questa guida spiegheremo perché e come lavare correttamente l’auto soprattutto durante l’Inverno e con il freddo.

Il lavaggio dell’auto in inverno potrebbe sembrare ai più un’operazione poco utile, considerando le cattive condizioni meteo e la possibilità che la vettura si sporchi anzitempo. Non tutti sanno però che imparare come lavare correttamente l’auto durante l’inverno risulta fondamentale per la manutenzione e la cura del veicolo. Per questo motivo, abbiamo realizzato una guida dove parleremo in maniera approfondita del lavaggio dell’auto in inverno e degli errori da evitare.

I possibili danni derivanti dal lavaggio dell’auto in inverno

Se si deve decidere di lavare l’auto a casa o per strada, durante l’inverno consigliamo di lavare l’aiuto al chiuso, possibilmente in un ambiente dove la temperatura non risulti troppo rigida. Questo perché se la temperatura della carrozzeria è molto bassa, lo shock termico che potrebbe crearsi con l’utilizzo di acqua calda potrebbe danneggiare la vernice del corpo vettura. Questo perché la vernice è molto sensibile a significative variazioni di temperatura.

Per evitare di rovinare il corpo vettura, consigliamo di levare lo sporco più importante a mano, dopodiché se si decide di lavare la vettura sotto un rullo meglio accertarsi della presenza di spazzole moderne di alta qualità, realizzate con polietilene. In questo modo si eviterà di procurare all’auto micro-graffi decisamente anti estetici. Oltre che alla temperatura sarà necessario fare attenzione che la pressione del getto d’acqua non sia esagerata, proprio per evitare pericolose sollecitazioni sulle superfici dell’auto.

Consigli per lavare al meglio l’auto d’inverno

In inverno, specie in località dove nevica di frequente, strade e autostrade sono spesso cosparse di sale per evitare la formazione di ghiaccio. I detriti di sale, con il passare del tempo, possono danneggiare i componenti del veicolo, corrodendoli. Per questo motivo risulta fondamentale eliminare residui di neve, fango e sporco sulla carrozzeria e sotto il pianale. Dopo aver rimosso sporco e residui di sale, consigliamo di lavare l’auto come consigliato in precedenza. Dopo queste operazioni, passare del talco sulle guarnizioni, in modo da preservarle nel tempo, lucidare la carrozzeria con della cera per auto e pulire i vetri con prodotti specifici. Ricordiamo inoltre di non lavare l’auto quando fa molto freddo. Un altro metodo da prendere in considerazione è il lavaggio auto a secco. Si tratta di una modalità di lavaggio diffusa negli ultimi anni e che utilizza prodotti specifici, chiamati “savewater”. Questi prodotti, infatti, non necessitano di risciacquo d’acqua dopo il loro utilizzo.

Gli errori da non fare

Molto spesso le persone commettono alcuni errori quando si decide di lavare l’auto, in particolare nella fase di preparazione della vettura. Oltre ad assicurarsi di aver chiuso correttamente sportelli e baule posteriore, controllare anche la completa chiusura dei finestrini ed eventualmente del tetto apribile. Un’altra cosa importante è relativa al sensore pioggia. Prima di utilizzare il lavaggio automatico, è necessario disattivare il sensore pioggia onde evitare di creare seri danni durante il lavaggio.