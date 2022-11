Black Friday Auto 2022: le offerte migliori dal mondo automotive

In questa guida suggeriremo come risparmiare e dove trovare le migliori offerte auto per il black Friday.

Si avvicina l’ormai celebre Black Friday, ovvero il giorno in cui le aziende, comprese quelle del mondo automotive, si scatenano con sconti e promozioni. Il cosiddetto “venerdì nero” è un’usanza importata dagli Stati Uniti che cade l’ultimo venerdì di novembre, ovvero esattamente quello successivo al giorno del Ringraziamento americano e che è anche l’ultimo giorno di novembre. Quest’anno il giorno dedicato ai super sconti andrà in scena il prossimo 25 novembre. Ciò nonostante, molte aziende offrono auto scontate per il black friday auto, molti giorni prima. Per questo motivo, in questa guida suggeriremo come risparmiare, dove acquistare le migliori offerte auto per il black Friday. Qui è possibile consultare il nostro listino auto dove scegleire tra gli ultimi arrivi dal mondo automotive analizzando anche le varie prove su strada.

Alfa Romeo

Tra le offerte di Alfa Romeo valide nel mese di novembre troviamo la TONALE VELOCE 160CV HYBRID da 399 euro al mese con 1 anno di estensione di garanzia. Questo finanziamento prevede un anticipo di 10.340 euro e 36 rate mensili da 399 euro, mentre la rata Finale Residua è pari a 27.013,12 euro (TAN 6,95% TAEG 8,16%). L’Offerta è valida fino al 30 Novembre 2022.

Sempre fino al 30 novembre, la Stelvio viene proposta da 399 euro euro al mese con polizza furto e incendio e 1 anno di estensione di garanzia inclusi. La promozione include anticipo da 15.060 euro, a cui si aggiungono 36 rate da 399 euro e una rata finale da 27.040 euro (TAN 3,99% TAEG 8,86%)

Audi

La Casa dei quattro anelli propone per il mese di novembre tra le sue offerte la formula di finanziamento Audi Value, valida per tutta la gamma. Ad esempio, l’Audi A1 Sportback è offerta da 289 euro al mese, l’A3 Sportback da 359 euro al mese, la Q3 da 399 euro al mese e la versione Sportback da 449 euro al mese. Non mancano l’Audi Q5 da 639 euro al mese e la Q5 Sportback da 579 euro al mese.

Bmw

Molto articolata anche l’offerta di Bmw che propone formule di acquisto rateali che sembrano particolarmente allettanti. Ad esempio, la X1 viene proposta da 350 euro al mese con Leasing Operativo BMW Why-Buy Evo. Per lX3 si parte invece da 420 euro al mese con Why-Buy e per la BMW X4 da 520 euro al mese, sempre con Why-Buy.

Citroen

La Casa del Double Chevron offre promozioni per tutta la propria gamma che dureranno tutto il mese di settembre. Ad esempio la CITROËN C3 YOU! PURETECH 83CV può essere acquistata con 9 RATE MENSILI DA 225 euro (TAN 4,49% TAEG 5,76%), anticipo zero e rata finale da 7.182,78 euro. Listino: 19.500 euro, sconto: 2.450 euro, prezzo in promozione da 17.050 euro. La C3 AIRCROSS PureTech 110cv Live acquistabile in 59 RATE MENSILI DA 285 euro, TAN (fisso) 4,49%, TAEG 5,65%. Anticipo 0 euro e rata Finale di 6.844 euro.

Dacia

Tante promozioni per la gamam Dacia che per il mese di novembre prevede la Duster da 6 euro al giorno e 180 euro al mese. L’offerta è disponibile con finanziamento PlusValore Dacia con anticipo 4.840 euro. Con ExtraValore Dacia, 3 rate a solo 1 euro l’una. La Dacia Sandero Stepway da 6 euro al giorno, ovvero 180 euro al mese (anticipo 2.530 euro), mentre Jogger da 6 euro al giorno o 180 euro al mese e anticipo 3.725 euro.

DS

Per quanto riguarda il marchio premium DS, tra le promozioni spiccano la nuova DS 4 BASTILLE BUSINESS BlueHDi 130, Con FINANZIAMENTO STYLE DRIVE da 200 euro al mese (TAN 5,99% TAEG 7,22%), anticipo 8.500 euro, 35 rate mensili e una Rata Finale da 17.178 euro. La nuova DS 7 BlueHDi 130 Automatico BASTILLE BUSINESS, con Finanziamento StyleDrive da 250 euro al mese TAN 5,99% TAEG 7,03%: anticipo 14.130 euro, rate mensili e una Rata Finale da 21.665 euro.

Ford

Per quanto riguarda gli sconti Ford per il Black Friday, la Fiesta è offerta con sconti fino a 2.600 euro grazie al finanziamento Idea Ford che prevede anticipo zero e rate da 305 euro al mese. Per la Ford Ecosport, ci sono sconti fino a 4.500 euro e rate da 317 euro al mese senza anticipo. La Ford Mustang Mach-E viene proposta da 932 euro al mese e anticipo 5.000 euro.

Fiat

Ricche le offerte Fiat dove spiccano i modelli 500 Hybrid da 169 euro al mese (finanziamento e permuta o rottamazione), anticipo 4.070 euro e prima rata dopo 6 mesi. La 500 elettrica proposta con finanziamento da 199 euro al mese, anticipo 2.560 euro. Dopo 12 mesi, si può scegliere se tenerla o sostituirla con una nuova Fiat. La Panda Hybrid invece da 129 euro al mese con finanziamento e permuta o rottamazione, anticipo 2.810 euro, prima rata dopo 6 mesi.

Hyundai

Hyundai offre per novembre una serie di opportunità legare a finanziamenti o noleggi. Tra queste spiccano: i20 da 139 euro al mese, i30 da 199 euro al mese, Bayon da 109 euro al mese, Kona Hybrid, da 199 euro al mese, Tucson da 249 euro al mese, Ioniq 5 da 349 euro al mese e Ioniq 6 a noleggio da 595 euro al mese.

Jeep

Il marchio americano Jeep offre la promozione noleggio Jeep Miles per Jeep Renegade (anche e-Hybrid) da da 389 euro al mese oppure con finanziamento da 199 euro al mese e zero anticipo. La Jeep Renegade 4xe, con finanziamento Jeep Excellence da 249 euro al mese o da 409 euro al mese con noleggio Jeep Miles e zero anticipo. La Jeep Compass viene offerta invece da 269 euro al mese con finanziamento o da 459 euro al mese con noleggio Jeep Miles e zero anticipo.

Kia

Il marchio coreano Kia per il Black Friday offre la Picanto da 7.400 euro graie alla promozione Scelta Kia Special. La Kia XCeed è invece proposta da 159 euro al mese con K-Lease, la Stonic da 139 euro al mese, lae-Soul da 199 euro al mese tramite K-Lease. Troviamo anche la Niro da 179 euro al mese e Kia Sportage 2022 da 29.950 euro. Infine spicano la Sorento Hybrid da 299 euro al mese con K-Lease e l’elettrica EV6 da 49.500 euro.