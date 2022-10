Scopri qual è la soluzione migliore per guidare in condizioni di ghiaccio o neve. Meglio gli pneumatici invernali o le catene?

Con l’inverno arrivano pioggia, gelo, neve… tutti elementi sfavorevoli alla guida e che compromettono la nostra sicurezza. Ma non possiamo restare rinchiusi in casa, perché la vita va avanti anche nella stagione fredda, quindi dobbiamo esercitare estrema cautela e ricorrere a determinati strumenti per circolare con maggiori garanzie. Dunque, per guidare sulla neve meglio catene, ragni o calze? In questo articolo cerchiamo di trovare una risposta.

Tutti i sistemi antislittamento: caratteristiche e differenze

Pneumatici invernali e catene da neve sono alcuni di quegli strumenti essenziali nei periodi di basse temperature. La cosa più semplice è ricorrere alle catene, elemento che è sempre comodo avere nel bagagliaio della nostra auto, indipendentemente dalla zona della Spagna in cui abitiamo, visto che non siamo mai al sicuro da sporadiche nevicate. Ma, nelle zone dove la nevicata è frequente, soprattutto in montagna, è un elemento essenziale per trascorrere l’inverno. Attualmente il mercato offre diversi tipi di catene da neve, di cui parleremo nei seguenti paragrafi.

Catene da neve

Si tratta di catene a maglie metalliche che offrono un rapporto qualità/prezzo molto interessante. Il loro costo varia solitamente tra i 20 e i 50 euro e si distinguono per la loro durata e sicurezza, anche se come contrappunto sono complicate da installare sulle ruote. Inoltre sono rumorose durante la circolazione e provocano vibrazioni. Se le utilizziamo con neve insufficiente, possono anche causare danni a pneumatici e sospensioni. Anche ESP e ABS sono inefficaci durante l’uso. Ce sono anche a tensione automatica, ma sono più costose di quelle a tensione manuale.

Guidare sulla neve: catene da neve a ragno

Le catene da neve a ragno sono un tipo di catene caratterizzate da una maggiore facilità di montaggio rispetto a quelle tradizionali. Esistono diversi modelli di catene da neve a ragno che presentano alcune differenza da un produttore all’altro, ma il concetto di base resta lo stesso. Nelle catene da neve a ragno si possono distinguere due parti principali: il sistema di ancoraggio e la catena vera e proprio. Il sistema di ancoraggio si fissa al cerchio e alcuni modelli vengono venduti direttamente con un disco da fissare sul lato esterno dei cerchioni, mentre altri fanno presa sui bulloni. In generale i modelli a ragno delle catene da neve sono dotata di un particolare meccanismo che consente di agganciarsi al sistema di ancoraggio in modo rapido e sicuro. Qui vi spieghiamo come montare le catene da neve a ragno.

Calze da neve

Ideate negli anni ‘90 dal norvegese Bård Løtveit, che successivamente ha creato l’azienda Autosock, le calze da neve in tessuto sono delle coperture in tela (poliestere) per gli pneumatici che sono fissate da un elastico. Questo manto in tessuto copre lo pneumatico per proteggerlo e dargli maggiore aderenza su terreni scivolosi come ghiaccio o neve. Sono più facili da montare rispetto alle tradizionali catene metalliche.

Guidare sulla neve: Catene da neve tessili

Si tratta di una guaina in tessuto che copre il battistrada del pneumatico e fornisce una presa extra. Sono molto leggere e facili da montare, ma è importante non superare la velocità consigliata dal produttore per non danneggiarle prematuramente. Tra i suoi vantaggi, non danneggiano il cerchio e consentono l’uso di ABS ed ESP. Il suo prezzo varia tra 30 e 100 euro circa.

Pneumatici invernali

Le gomme invernali sono un tipo di pneumatici progettato per l’utilizzo in condizioni invernali, in particolare con basse temperature, pioggia, neve o ghiaccio. Sono caratterizzati da un battistrada lamellare con tassellatura aggressiva e dispongono di una mescola capace di rimanere morbida ed elastica anche alle basse temperature.

Guidare sulla neve: Pneumatici 4 stagioni

Gli pneumatici 4 stagioni, detti anche misti o all season, sono pneumatici ibridi e adatti all’uso tutto l’anno, indipendentemente dalla temperatura o dalle condizioni meteorologiche. Grazie alla loro progettazione e costruzione offrono i vantaggi degli pneumatici invernali insieme alle caratteristiche degli pneumatici estivi.

Cosa conviene utilizzare per guidare sulla neve?

Patendo dal presupposto che non tutti hanno la possibilità sia economica che di spazio, di disporre di due set di pneumatici (invernali ed estivi) e che gli pneumatici 4 stagioni non sono così efficaci in condizioni estreme di ghiaccio e neve, la risposta più logica è che la scelta dipende da ogni situazione personale. Soprattutto dal luogo in cui si vive e dal clima circostante. Va calcolato anche se si viaggia frequentemente in zone fredde. Per chi non si muove molto su territori a base aderenza, con ghiaccio e neve, la soluzione migliore + quella delle catene, da montare esclusivamente nei momenti di necessità. Le calze da neve sono le più facili d smontare, soprattutto per i meno esperti, ma sono più costose delle catene tradizionali in metallo, molto più difficili da posizionare sulle ruote. In definitiva, va fatta una scelta ponderata che prenda in considerazione tutte queste variabili.