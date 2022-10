Obbligo catene e pneumatici invernali autostrade: ordinanze 2022

Con l’avvicinarsi dell’inverno gli automobilisti italiani devono fare i conti con il sopraggiungere dell’obbligo di pneumatici invernali sulle autostrade. Per non farsi trovare impreparati allo scattare dell’ordinanza Autostrade 2022, abbiamo deciso di redigere un’apposita e utile guida in cui parliamo delle normative che regolano l’uso dell’equipaggiamento invernale per le auto e in quali tratti autostradali viene imposto l’obbligo gomme termiche o la presenza delle catene a bordo del veicolo.

Obbligo catene e pneumatici invernali sulle autostrade: quando scatta?

Il 15 novembre scatta l’obbligo catene e pneumatici invernali sulle autostrade che sarà in vigore fino al prossimo 15 aprile. Bisogna precisare che il periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile non è rigido in qualsiasi luogo d’Italia e su tutti i tratti autostradali. Questo perché a seconda della posizione geografica e delle condizioni meteo, l’obbligo dell’equipaggiamento invernale può iniziare sia prima che terminare dopo le date precedentemente elencate. Per conoscere le date precise sui tratti autostradali d’interesse consigliamo di visitare il sito web della polizia stradale o quello dei gestori delle autostrade.

Per quali autostrade è previsto l’obbligo di gomme invernali e catene a bordo?

L’obbligo dei pneumatici invernali o delle catene da neve interessa esclusivamente i tratti di autostrada soggetti a una specifica ordinanza emessa dal concessionario delle autostrade (come ad esempio Autostrade per l’Italia). Solitamente l’ordinanza per chi deve guidare d’inverno varia in base alla posizione geografica dei tratti autostradali e alle caratteristiche del territorio. Le autostrade interessate sono quelle soggette nel periodo invernale alla possibile presenza di neve o all’eventuale formazione di ghiaccio sul manto stradale. Chi viaggia è obbligato a conoscere quali sono i tratti stradali che richiedono l’uso di gomme termiche, quattro stagioni, oppure delle catene. Ricordiamo che in ogni caso questo tipo di obbligo risulta sempre indicato da un’apposita segnaletica verticale posta all’inizio dei tratti interessati.

Multe e sanzioni: cosa prevede il Codice della Strada?

Se si viaggia tra il 15 ottobre e il 15 di aprile dove vige l’obbligo di gomme termiche senza il suddetto equipaggiamenti si rischiano multe salate. Le forze dell’Ordine in qualunque momento possono verificare l’eventuale il rispetto degli organi prescritti. In caso di infrazione (mancanza di gomme termiche, catene oppure equipaggiamento non omologato) si rischia una sanzione che va da 87 a 344 euro (art. 6 comma 14 CdS e articolo 7 comma 13 CdS). Inoltre, le forze di polizia possono impedire al guidatore di proseguire la marcia fino a quando non se ne siano dotati. Questa decisione è motivata dal possibile grave pericolo per la propria e altrui sicurezza (articolo 192 comma 3 del CdS).