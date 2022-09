Cintura di sicurezza per cani: cosa dice il Codice della Strada?

I cani sono i migliori amici dell’uomo e ovviamente ci seguono ovunque, anche in auto, l’importante però è farli viaggiare in sicurezza. Per questo risulta fondamentale utilizzare un’apposita cintura di sicurezza per cani omologata che rispetti il codice della strada. Trasportare il cane in macchina non deve quindi mettere a rischio la sicurezza dei passeggeri e dei cani in auto. Abbiamo quindi deciso di realizzare questa breve e utile guida che aiuterà gli amanti degli animali a usare in maniera corretta la cintura di sicurezza con il cane, oltre a sottolineare cosa prevede in merito il Codice della strada. Abbiamo invece redatto un’ulteriore guida se desiderate trasportare i cani in moto.

Animali in auto: la normativa

Cerchiamo adesso di fare il punto sulla normativa vigente in Italia relativa al trasporto degli animali domestici in auto. Secondo l’Art. 169, comma 6 del Codice della Starda “è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida” Risulta però consentito il trasporto di animali – esclusivamente domestici – anche in numero superiore a uno, secondo le seguenti regole:

Custoditi in apposita gabbia o contenitore;

In alternativa devono essere posizionati nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo omologato.

In caso di violazione di queste regole si rischia una multa che può variare da un minimo di 68,25 euro ad un massimo 275,10, a cui si aggiunge la decurtazione di un punto patente.

Come mettere la cintura di sicurezza al cane

Se si vuole viaggiare con il cane in auto, e’ possibile acquistare la cintura di sicurezza per cani nei negozi o siti web specializzati. La cintura per cani si presenta come imbragature che è possibile agganciare in pochi istanti alle cinture di sicurezza installate sui sedili delle automobili. Ovviamente si trovano in commercio diverse taglie che è possibile adattare alle differenti stazze dei cani. Queste cinture vantano chiusure universali in grado di adattarsi ad ogni tipo di veicolo.

La maggior parte di queste imbragature possono essere agganciate sia al collare che alla pettorina, in modo da rendere le operazioni di ancoraggio semplici e veloci. Oltre alle imbragature troviamo in vendita anche ulteriori sistemi di ritenuta che si allacciano al collare e alla cintura di sicurezza o in alternativa alla portiera. Ricordiamo quando si viaggia in auto risulta obbligatorio portare con se i documenti del cane, come riportato sul Codice della Strada.