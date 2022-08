Trasporto cani in auto in vacanza: regole, accessori e consigli

Scopri le regole e i consigli per le famiglie cinofile in viaggio, per il trasporto degli amici a 4 zampe in vacanza. L regole, accessori e consigli.

In estate molti si preparano al famigerato esodo: tante famiglie possiedono animali domestici e portarli in vacanza spesso è un’abitudine irrinunciabile. Per rendere pienamente sicura e legale la scelta di portare gli amici a quattro zampe in villeggiatura, ma soprattutto in auto, basta perdere dei piccoli accorgimenti e seguire dei consigli pratici. Ecco cosa prevede la legge e quali sono in nostri consiglio per il trasporto cani in auto in vacanza.

Trasporto dei cani in auto: cosa dice il Codice della Strada?

Nel nostro paese, così come all’interno dell’Unione Europea, per portare il cane in auto bisogna prima di tutto avere con sé i documenti dell’animale, ovvero il passaporto per animali domestici. Non dimenticatelo, dunque, al momento di preparare l’auto per le vacanze. Il cane, inoltre, deve essere necessariamente dotato di microchip per il riconoscimento, fondamentale nel caso di smarrimento o incidente.

Multe e sanzioni per il trasporto irregolare

Attenzione, perché non seguire la normativa del Codice della Strada per il trasporto dei cani in auto può comportare sanzioni amministrative che vanno, per il responsabile dell’auto, da 78 a 311 euro. Alla multa si aggiunge anche il decurtamento di 1 punto dalla patente di guida.

Come trasportare i cani in macchina

Quando trasportiamo in auto un animale domestico, che si tratti di un cane o di un gatto, la normativa del Codice della Strada prevede che gli animali siano custoditi nell’apposita gabbia o contenitore, o nel vano posteriore diviso da una rete o simili.

Trasportino per cani

Il trasportino per cani è un accessorio pratico per trasportare l’animale in auto, soprattutto quando non si dispone di vano posteriore debitamente separato dal resto dell’abitacolo e quando l’animale in questione è di piccola taglia. Trasportini e borse sono validi e se ne trovano di diversi tipi: rigidi in plastica o in alluminio, o morbidi, in tela, tipo borsone.

Trasporto cani in auto in vacanza: rete divisoria per l’auto

Per quanto riguarda i cani di media o grossa taglia, invece, normalmente li si trasporta nel bagagliaio. Stesso discorso quando viaggia in auto più di un cane. Per legge il vano posteriore deve disporre di un’apposita rete divisoria, rigida, che lo divida dal resto dei passeggeri. In commercio se ne trovano di diversi tipi, adattabili a ogni tipo di modello o universali. Per scegliere la più adeguata vanno tenute conto diverse valutazioni: la tipologia del cane, la praticità di montaggio, lo spazio occupato, il prezzo. La normativa non specifica che tipo di rete rigida va installata.

Trasporto cani in auto in vacanza:cinture di sicurezza per cani

Per tutti i cani vi è anche la possibilità di essere trasportati adagiati sui sedili posteriori dell’auto, grazie a un’apposita imbragatura a uno o due ganci da fissare alla cintura di sicurezza.

Accessori utili per viaggiare con i cani in auto

Ognuno ha le sue esigenze, tanto umani come animali. Per questo, oltre agli accessori obbligatori, quando si viaggia con un cane in auto si consiglia di portare anche altri gadget che possono rendere il viaggio più comodo, sia per i passeggeri che per il cane stesso. Tra questi noi consigliamo: una tenda per cani, delle pastiglie contro il mal d’auto, i coprisedili per proteggere la tappezzeria dell’auto e una ciotola da viaggio per far bere l’animale.

Trasporto cani in auto in vacanza: quanto può stare un cane in macchina?

Ovviamente ogni caso è un caso a parte. Ogni padrone conosce il suo cane, il suo carattere e le sue abitudini. Non c’è una regola generale rispetto a quanto un cane resiste in auto, ma generalmente, vista l’indole di questi animali, noi consigliamo di non superare le due ore tra una sosta e l’altra per far sgranchire il cane e dissetarlo con dell’acqua.