Come portare il cane in moto: come farlo e normativa

Cosa dice il codice della strada e quali sono gli accessori e accorgimenti necessari e utili per viaggiare in sicurezza con il tuo cane in moto.

Può sembrare stravagante e curioso ma viaggiare in moto con i nostri amici a quattro zampe è possibile. Si può fare e la legge lo permette, Purché siano di taglia piccola. Per questo, vista l’epoca dell’anno e i viaggi ricorrenti durante le vacanze, vi proponiamo una guida su come portare il cane in moto: come farlo e la normativa.

Vuoi viaggiare in moto con il tuo cane? Ecco come fare!

Per prima cosa va detto che la migliore maniera non è salire in moto con il cane e partire, di punto e in bianco, senza averlo mai provato prima. Non è come trasportare il cane in auto. Tra l’altro, in quest’ultimo caso, diversi marchi automobilistici offrono ormai svariati accessori come il kit per cani della Citroen. Ad ogni modo il nostro quadrupede va abituato poco a poco a viaggiare in moto.

Prima di tutto abituandolo al mezzo a due ruote e poi iniziando con piccoli tragitti. Per lui deve essere un’esperienza positiva, per questo l’approccio deve essere delicato, attento e rispettoso. Il trasportino deve essere un luogo sicuro per il tuo cane e per convincerlo a starci dentro tranquillo va stimolato e premiato ogni volta che entra al suo interno. Attenzione a non spaventarlo, abituatelo a questo mezzo e in un paio di settimane diventerà per lui un’abitudine.

In moto con il cane: cosa dice la legge

Rispetto alla legge in questione, secondo il Codice della Strada + permesso trasportare gli animali domestici (cani e gatti) n motociclette e simili (motociclo o ciclomotore). Per farlo però bisogna attenersi e rispettare alcune condizioni e accorgimenti. Nello specifico l’’art. 170 del Codice prevede che si possono trasportare animali “purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore”. Inoltre gli animali devono essere assicurati. La norma impone inoltre che non sporgano non oltre i 50 cm dall’asse del veicolo, in senso laterale o longitudinale. Le sanzioni previste per non rispettare queste regole vanno da € 32,80 a € 131,20. Inoltre potrebbe essere sequestrato anche il veicolo per 60 0 90 giorni e viene decurtato 1 punto dalla patente.

Come portare il cane in moto: attrezzatura necessaria

Dunque l’attrezzatura necessaria per portare il cane in moto è l’apposito trasportino, obbligatorio, ed eventuali ulteriori accessori che possono rendere il viaggio più sicuro e comodo, sia per il motociclista che per il cane.

Borsa trasportino da serbatoio

Per il trasporto di cani di piccola taglia esistono sul mercato delle borse da serbatoio appositamente progettate per le moto. Queste borse sono munite di specifiche aperture che consentono al cane di respirare. Esistono anche borse da serbatoio che permettono al cane di lasciare la testa scoperta la testa, una splendida ideale per fargli godere al meglio il panorama mentre è a bordo della vostra due ruote!

Borsa per portapacchi

In commercio esistono anche borse per i vostri “Pet” che si agganciano al portapacchi. Si tratta di borse semirigide o rigide, con aperture a cerniera che lasciano passare l’aria evitando che il contenitore si surriscaldi durante il viaggio.

Bauletto porta cani

Un altro sistema di carico, adatto anche agli scooter, oppure per le moto con il portapacchi è quello realizzato da POW (Pet on Wheels). E’ una sorta di bauletto che permette di caricare il cane sul retro del veicolo. Diversamente da una borsa da serbatoio, non avrete il vostro amico sempre a vista, ma risolve il problema di chi non è molto alto e rischia di avere un impedimento alla guida con una borsa da serbatoio.

Consigli per la sicurezza del tuo cane in moto

Come accennato all’inizio, viaggiare in moto con il cane è possibile, purché si tratti di un animale di piccole dimensioni. Il consiglio che vi diamo, dunque è che l’animale nono superi i 15 kg di peso. Oltre già entriamo nella taglia media. Ogni volta che viaggiate in moto con il cane, inoltre, vi consigliamo di portare sempre acqua, cibo e qualcosa per premiare il vostro amico a quattro zampe. Guidate con prudenza per evitare di spaventare il cane con manovre brusche e soprattutto andate lenti.

Casco per cani

Anche il cane va protetto nel caso di eventuali incidenti durante il viaggio in moto. Per questo è bene munirlo di casco. Ne esistono diversi tipi in commercio. Tra l’altro il casco per cani ha anche la funzione di proteggergli le orecchie dal vento.

Occhiali per cani

Oltre alla testa è bene proteggere anche gli occhi del cane, visto che durante il viaggio in moto sarà esposto alle intemperie. Quelli in commercio sono flessibili, si adattano al muso dell’animale e l proteggono dall’impatto con insetti, polveri e vento.

Vestiti per cani

E non mancano neanche i vestiti per cani. L’abbigliamento per l’animale durante il viaggio in moto sul essere utile per proteggerlo dal freddo o dalla pioggia. Da usare soprattutto durante le stagioni più fredde.

Occhio alle frenate brusche

E per ultimo, come consiglio fondamentale per la sicurezza del cane durante il viaggio in moto vi raccomandiamo di evitare assolutamente le frenate brusche. L’animale può infatti spaventarsi facilmente, sbattere o perfino c’è il rischio che il trasportino possa perdere la stabilità.