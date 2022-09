Durante le vacanze in molti pianificano viaggi e per raggiungere la propria destinazione spesso l’auto è la scelta più comoda, quando possibile. Per chi non ne possiede una la soluzione, ormai scelta da sempre più persone, è il noleggio dell’auto a breve o a lungo termine. Anche se puoi sempre stabilirti in una città e utilizzare l’app Uber, condividere un’auto con Blablacar o chiamare un taxi con un’app, avere il tuo veicolo ti dà sempre più libertà. Anche se non molto tempo fa bisognava optare per il metodo convenzionale, oggi è possibile prenotare l’auto con l’aiuto delle app di autonoleggio. Per fare ciò, non ti resta che installare l’apposita applicazione, fare un paio di click, valutare il costo del noleggio dell’auto e, una volta scelto il provider, ritirare il veicolo per goderti la vacanza. Prima, però, dovresti installare anche qualche app per viaggiare in auto. Ma, poiché il settore dell’autonoleggio è in piena espansione, lo sono anche le app che ci consentono di gestire il processo, per questo vi proponiamo una lista di applicazioni per il noleggio auto: ecco le più affidabili.

Applicazioni per il noleggio auto: Rentalcars

App di riferimento sul mercato disponibile in 163 paesi e con più di 49.000 destinazioni in cui è possibile noleggiare. Rentalcars concentra in un unico luogo le principali compagnie di autonoleggio del mondo in modo che tu possa prenotare quella che preferisci dal tuo smartphone. Per fare ciò, lo strumento ti mette a disposizione degli uffici vicini alla tua posizione geografica, ma puoi prenotare anche veicoli in altri paesi selezionando il giorno e l’ora in cui desideri ritirarli/consegnarli. In caso di modifiche al volo, puoi cancellare la prenotazione direttamente dall’app.

Cars-Scanner

Questa applicazione ti aiuta a trova i migliori prezzi di autonoleggio. Confronta I prezzi tra tutte le compagnie e offre sconti esclusivi fino al 70%. Accedendo alla piattaforma è possibile annullare o modificare una prenotazione fino a 24 ore prima dal ritiro; se la cancellazione dovesse arrivare oltre questo tempo limite, bisognerà pagare una tassa di 50 €. L’applicazione garantisce copertura tasse, tasse aeroportuali, protezione contro danni a terzi, CDW e assicurazione base, chilometraggio illimitato e assistenza in caso di guasti.

Applicazioni per il noleggio auto: Getaround

Getaround (la vecchia app Drivy) è perfetta sia per coloro che desiderano noleggiare un’auto di terze parti sia per offrire la propria. Nel primo caso, l’app è disponibile in più di 300 città nel mondo. Il suo catalogo veicoli comprende sia furgoni che modelli compatti per brevi viaggi. Qui decidi tu il tempo di noleggio: da un paio d’ore a una settimana intera. La sua flotta ammonta a oltre 70.000 veicoli, quindi ci sarà sempre un modello a tua disposizione. Puoi controllare tutto dall’app centrale e hai anche la possibilità di aprire la portiera dell’auto con il suo aiuto, per ritirarla.

Europcar

Europcar ti dà l’opportunità di poter guidare le loro autovetture in molti paesi oltre l’Italia, come Austria, Belgio, Finlandia, Francia (inclusa la Corsica e esclusi i territori francesi d’oltremare), Germania, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Inghilterra. Affidandoti a questa compagnia puoi noleggiare non solo un’autovettura, ma anche un furgone da utilizzare in conformità alla sua destinazione d’uso, cioè per il trasporto merci fino a un limite di peso indicato sul certificato di immatricolazione. Per restituire l’auto nella stazione di noleggio indicata per la riconsegna, occorrono, oltre al veicolo, le sue chiavi, gli accessori e la documentazione.

Applicazioni per il noleggio auto: Sixt

Questa app di autonoleggio ti consente di gestire diversi servizi di noleggio in un unico posto. Il primo di questi è quello convenzionale, dove puoi scegliere tra una flotta di migliaia di veicoli in più di 100 città in tutto il mondo. I veicoli noleggiati non hanno alcun tipo di limitazione, in quanto l’azienda ti concede un periodo di 27 giorni prima della restituzione. L’intero processo è automatizzato e può essere eseguito con solo un paio di clic al punto che puoi anche gestire l’ingresso del veicolo dall’app.

Carngo

Con oltre 1.000 veicoli immatricolati, Carngo è disponibile in 150 paesi ed è anche associata alle principali società di leasing del mercato. Il suo servizio tecnico è formato per servire tutti gli utenti in più di 40 lingue e i suoi modelli sono adattati a tutti i tipi di esigenze (di fascia alta, automatici, familiari…). Questa app offre costantemente offerte e sconti per i suoi utenti più fedeli. Più usi l’app, più è probabile che tu riceva offerte giornaliere. Inoltre uno dei suoi punti di forza è il sistema di cambio last minute, che permette di modificare facilmente la data di consegna del veicolo. Ogni volta che apporti modifiche, il sistema confermerà l’azione via email, così sarai sempre sicuro che le tue richieste siano state soddisfatte.

Applicazioni per il noleggio auto: Enjoy

Con l’app Enjoy, di Eni, puoi localizzare tutti i veicoli disponibili vicini alla tua posizione o a un altro indirizzo di tuo interesse e prenotare in tutta semplicità con l’opzione “Prenota questo veicolo”. Si tratta di ua delle migliori soluzioni per affittare un’auto e muoversi all’interno della città.