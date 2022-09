Trasporto dei bambini in moto: come fare e cosa dice la legge

Quante volte abbiamo visto i bambini viaggiare in in moto ma in modo scorretto, senza sedersi correttamente o addirittura stando seduti davanti al guidatore con i pericoli che questo implica. In Italia esiste una legge che regola e indica il modo corretto per il Trasporto dei bambini in moto. Per questo vi spieghiamo quali sono queste regole in modo che i più piccoli della famiglia possano viaggiare in moto nel modo più sicuro possibile.

Come trasportare un bambino in moto?

Per i bambini più piccoli di 5 anni è obbligatorio un seggiolino da moto omologato. I bambini di altezza inferiore a 135 cm non possono essere trasportati su un motoveicolo a due ruote, a meno che non abbiano compiuto i 5 anni. Ovviamente deve trattarsi di una moto per viaggiare in due. Se avete un bambino maggiore di 5 anni, non possedete una moto per viaggiare in due e non avete intenzione di acquistarne una, rimane sempre l’opzione del noleggio della moto a lungo termine.

Trasporto dei bambini in moto: qual è il limite di età?

Secondo l’articolo 170 del Codice della Strada, comma 1-bis, “sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è vietato il trasporto di minori di anni cinque“. Inoltre la norma specifica e stabilisce che “l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo“. I minori di 5 anni, quindi, e i bambini che abbiano comunque raggiunto questa età ma non sono ancora in grado di rimanere seduti stabilmente in equilibrio sul posto del passeggero (ovvero coloro che ancora non arrivano con i piedi a toccare le pedane della moto), non possono essere trasportati in moto.

Il bambino ha l’obbligo del casco?

I bambini che viaggiano in moto hanno l’obbligo dell’uso del casco. Il casco inoltre deve essere aderente alla testa e non deve assolutamente sfilarsi. Dovranno cambiarlo più spesso a causa del loro sviluppo. La priorità infatti è la sicurezza dei più piccoli.

Trasporto dei bambini in moto: che tipo di seggiolino usare?

Per iniziare, Iìin Italia non ci sono particolari regole sull’uso del seggiolino moto per i bambini, come avviene invece con le auto. Questo fondamentalmente perché si tratta di un dispositivo che non garantisce la sicurezza integrale del bambino. Anzi, c’è perfino qualcuno che lo reputa pericoloso. Basicamente perché, in caso di incidente il bambino rimarrebbe legato alla moto. Esistono per diversi tipi di seggiolino, con o senza cintura, con schienale o senza. La scelta rimane quindi di responsabilità dell’adulto che sceglierà la maniera secondo lui più conveniente di trasportare il bambinio in moto. In ogni caso, però, il seggiolino va posto dietro al guidatore e non davanti.

Trasporto dei bambini in moto: quali sanzioni si rischiano?

Sempre secondo l’articolo 170 del Codice della Strada, e sanzioni previste per non rispettare la normativa sul trasporto dei bambini in moto vanno da 165 a 661 euro.